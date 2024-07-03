ESİAD, nitelikli teknik eleman için elini taşın altına koyuyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Son dönemde iş dünyasının en büyük sorunlarından biri nitelikli teknik eleman bulamamak. Mesleki eğitimin nitelik ve nicelik anlamında yetersiz oluşu, iş dünyasını kendi çözümünü bulmaya yönlendiriyor. Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) de yürüttüğü projelerle bu sorunun çözümü için elini taşın altına koyan meslek örgütleri arasında yer alıyor.

İş dünyası olarak en büyük ihtiyaçlarının yeniliğe açık insan gücü olduğun anlatan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Türkiye genelinde işletmelerin temel sorunlarından biri nitelikli teknik eleman bulamamak. Buna karşın istihdama katılım oranı oldukça düşük. 65.8 milyon olan çalışabilir nüfusun sadece yüzde 54.2’si iş gücüne katılıyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 65’in üzerinde” diye konuştu.

Genç işsizlik oranının da yüksek olduğunu hatırlatan Zorlu, “2023 yılı verilerine göre Türkiye’de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yıllık yüzde 17.4 civarında. İzmir’de ise aynı yaş grubunda iş gücü 252 bin kişi iken, işsiz sayısı 49 bin. Genç işsiz oranımız yüzde 19.4’ü buluyor. Bu da İzmir’de yaklaşık her 5 gençten birinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Genç işsizlik oranımız bu kadar yüksekken yine de nitelikli teknik eleman bulmakta güçlük çekiyoruz” dedi.

ESİAD olarak, İzmir’in çeşitli bölgelerinde üyeleri ile kurdukları 7 adet mesleki ve teknik Anadolu lisesi olduğunu aktaran Zorlu, “Küresel rekabet gücüne dayanan, kaliteli ve dinamik bir mesleki ve teknik eğitim için 3 önemli projeye ortak olduk. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖGSD) iş birliğinde Meslek Lisesi Koçları Programı ile meslek lisesi öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek sağladık. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile sanayicinin aradığı niteliklerde iş gücünün geliştirilmesi için mesleki kurslar düzenlenmesine yönelik bir proje de yürüttük. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile imzaladığımız protokolle hem öğrencilere staj ve istihdam olanağı sunuyoruz, hem de müfredatın iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yeniliğe açık iş gücü lazım”

Teknolojideki gelişmelerle birlikte iş yapma biçimleri değişirken, bir yandan da bu değişimin bir sonucu olarak çalışanların sahip olması gereken beceri setlerinin değiştiğini ifade eden Zorlu, “İş dünyası, yeniliğe açık, öğrenmeye hevesli, eli alet tutabilen, dijital dönüşüme, verimliliğe katkı sağlayacak, yapay zekayla uyumlu çalışabilecek insan gücü arıyor. Mesleki eğitim kurumlarımızın da bu doğrultuda bir müfredat oluşturması şart” ifadelerini kullandı.

İzmir’in çeşitli bölgelerinde üyeleri ile nitelikli teknik iş gücü konusundaki çalışmalarının bir diğer ayağında sanayideki dönüşüm paralelinde mevcut insan kaynağına yönelik politikaları masaya yatırdıklarını aktaran Zorlu, “Düzenlediğimiz İnsan Kaynakları Çalıştayı’nda bünyemizdeki firmaların insan kaynakları yetkililerini bir araya getirerek, sorunları ve beklentileri tartıştık. Bu çalıştayın devamında şirketler için bir yol haritası hazırlamayı planlıyoruz” dedi.