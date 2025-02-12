Gaziantep İş Dünyasını Dijitalde Buluşturan GTO TİCARET AĞI Açıldı

GAZİANTEP

“GTO Ticaret Ağı, yerel tedarik zincirini güçlendirerek üyelerimizin daha hızlı ve verimli ticaret yapmalarını desteklemek için tasarlandı.” diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, platform hakkında şu bilgileri paylaştı:

“GTO Ticaret Ağı üyelerimizin firmalarını tanıtmasına, ürün ve hizmetlerini sergilemesine, iş birlikleri kurmasına ve yeni pazarlara açılmasına imkân tanıyor. Aynı zamanda, yerel tedarik zincirlerini güçlendirerek işletmelerin daha verimli ve hızlı ticaret yapmalarına destek oluyor. GTO olarak üyelerimizin ticaretini geliştirmek ve onlara yeni fırsatlar sunmak için çalışıyoruz. GTO Ticaret Ağı, firmalarımızın daha fazla iş bağlantısı kurmasını, Gaziantep’in üretim gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacak. İş dünyamızın dayanışmasını dijitale taşıyan bu platform, şehrimizin ekonomik dinamizmine büyük katkı sunacaktır.”

Yıldırım: Biz çok güçlü bir ticaret ailesiyiz

40 bine yakın üyelerinin olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Tedarik zincirinin ne denli önemli olduğunu her zaman vurguluyorduk. 40 bine yakın üyemizle biz çok güçlü bir ticaret ailesiyiz. Üyelerimizle, çalışanlarıyla, aileleriyle neredeyse şehrin tamamına hitap eden bir kurumuz. Bu gücü de etkin ve verimli kullanmamız gerektiği düşüncesiyle yola çıkarak üyelerimizin birbirleriyle iletişime geçebileceği, ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürün veya hizmet sağlayıcı firmayı bulabilecekleri, fiyat teklifleri alıp verebilecekleri GTO Ticaret Ağı’nı kurduk.” dedi.

"Üyelerimiz arasında kurulacak bu bağ, büyük fırsatlar yaratacak"

Yıldırım, “Üyeler arasında güçlü bağlar, büyük fırsatlar” mottosuyla hayata geçirdikleri GTO Ticaret Ağı’na katılan GTO üyelerinin, ticari ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirterek şunları kaydetti:

“Üyelerimiz arasında kurulacak bu bağ, büyük fırsatlar yaratacak. GTO üyeleri bu platforma kayıt olarak yeni ticari bağlantılar ve iş fırsatları elde edecek. Odamızın geniş kapsamlı veritabanı ve üye ağı sayesinde ihtiyaca uygun firmayla iletişime geçebilecek. Ben inanıyorum ki zamanla pek çok alışveriş bu platform üzerinde kurulacak ilişkiler neticesinde olacak. Üyelerimizin tedarik sorunu yaşamasına da engel olunacak. Bu vesileyle de bütün üyelerimizi platformumuza katılmaya, ticaretagi.gto.org.tr adresini ziyaret etmeye davet ediyorum.”