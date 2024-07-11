Gaziantep sanayicisi, savunma sanayisine entegre edilecek

AYHAN DUMAN/GAZİANTEP

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE, TUSAŞ ve STM yöneticileri ile uzman ekiplerinin katılımıyla GSO ev sahipliğinde “Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması” Programı gerçekleştirildi.

SAVUNMA SANAYİ ÖNEMLİ

Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Savunma Sanayisinde alınan mesafe, ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmakla birlikte, güvenlik açısından da kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda, Kurtuluş Savaşında kendi cephanesini üreten bir kent olarak, bu başarıya katkıda bulunmak ve bu süreçte savunma sanayisinde şehrimizi daha etkin bir noktaya taşımak bizim de en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor’’ dedi.

DEPREME RAĞMEN 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA İMZA ATTIK

Gaziantep sanayisini anlatan Ünverdi, ‘Gazi şehrimiz; üretim, ihracat ve sağladığı istihdam ile ülkemiz kalkınmasında baş aktörlerden birisidir. 1500 işletmesi ve 250 binin üzerinde çalışanıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgemiz, ülkemizin en büyük ve en fazla istihdama sahip organize sanayi bölgesi konumundadır. Şehrimiz genelinde ise 5 bin 200’ün üzerinde imalatçı firma faaliyet göstermektedir. Sanayi alanında 160 alanda binlerce çeşit üretim yapıyoruz. Tekstil, halı, gıda, makina metal, tarıma dayalı üretimler, kimya, plastik ve ayakkabı sektörleri üretimlerimizde ilk sırada yer alıyor. En fazla ihracat yapan 6. İl konumunda olan şehrimizden geçtiğimiz yıl deprem felaketine rağmen 180 ülkeye 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Küresel krizler, ülkemiz ekonomik koşulları ve depremle birlikte bölgemize özgü sorunlarımız olsa da, sanayimizi yeniliklere adapte etmek, teknolojik dönüşümünü sağlamak ve sürdürülebilir sanayi hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ diye konuştu.

BİZ HAZIRIZ

Türk Savunma Sanayi şirketlerinin temsilcilerini Gaziantep’te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ünverdi, ‘’Sizlerin temsil ettiği vakıf şirketlerinin şehrimizde yatırım yapması en büyük beklentilerimiz arasında yer alıyor. Gaziantep, sanayi kültürü, altyapısı, sanayi üretimindeki hacimsel büyüklüğü ile savunma sanayi alanında stratejik yatırımların yapılabileceği en uygun şehirlerden birisidir. Üretim, ihracat, ürün çeşitliliği ve istihdam gücümüzle biz buna hazırız. Böyle bir yatırım, şehrimizin katma değerli üretime geçişine katkıda bulunacak olup, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yakınlığımızla savunma sanayisinde de hem üretim hem ihracatımızla yeni rekorlara imza atacağımıza inanıyorum. Yapılacak etkinliklere firmalarımızın katılımı, yaptıkları işleri ve kabiliyetlerini anlatarak, vakıf şirketlerine olan tedarikçi sayımızın artması ve mevcut tedarikçilerimizle bağların güçlendirilmesi en büyük hedeflerimiz arasında bulunuyor. Sayın valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve tüm kurumları ile Gaziantep’in Savunma Sanayinde yer alabilmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz’’ diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ VİZYON

Türkiye savunma sanayisinin bir dünya markası haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, ‘’Bu marka kendi kendine yetebilen, dost ve müttefik ülkelere ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayiidir. Madem 25-30 yılda böyle bir yetenek oluştu. Artık yeni vizyonumuz savunma sanayisi küresel bir güç haline getirerek büyümesini sağlamak. Yani 10 yaptığımızı 100, 100 yaptığımızı 1000 yapmaktan bahsediyoruz. Böyle bir büyüme hem ülkemize hem de dost ve müttefik ülkelere çözüm üretebilecek bir savunma sanayi anlamına geliyor’’ ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

‘Büyümeyi etkin bir şekilde yapabilmenin tek yolu tedarik zincirini genişletmekten geçiyor’ diyen Çizgel, ‘’Tedarik zincirinizi genişletmedikçe kendi tesislerinize ilave tesisler yaparak bu büyümeyi gerçekleştirmek gerçekçi değil. Dünyada böyle küresel bir güç olma yolunda ilerliyoruz. O zaman büyük bir tedarik zinciri ile çalışmamız lazım. Gaziantep gibi sanayisi ile güçlü ilimizde yer alan sanayicilerimizi savunma sanayimize entegre edelim. Gücümüze güç katalım ve tedarik zincirini daha da büyütelim diyerek heyecan içerisinde çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası’ndaki iki gün sürecek program kapsamında Gaziantep’te faaliyet gösteren firmalarının savunma sanayi sektöründe üretim yapmalarını sağlamak, mevcut kapasitelerini artırmak, savunma sanayine üretim yapan ve yüksek teknolojiye geçişi noktasında çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.