Gaziantep somon üreticiliği için kolları sıvadı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Kentte yağış yetersizliklerinin tarımsal üretimde risk oluşturduğunu söyleyen Karayılan hayvan yetiştiriciliği ve besicilik faaliyetleri hakkında bilgi vererek, kentin kurban bayramına hazır olduğunu belirtti. “Gaziantep’in yağış yetersizliği ve yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle verim kayıplarının meydana geleceği, önümüzdeki günlerde yağışların olmaması halinde riskin boyutunun artacağı değerlendiriliyor” diyen Karayılan, buğday, arpa, mercimek, nohut başta olmak üzere su sıkıntısı yaşanması halinde dane mısır, pamuk, biber gibi ürünlerde üretimde azalmalar kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, başta Antep fıstığı ve zeytin olmak üzere meyve bahçeleri de bu durumdan etkilenecektir” şeklinde konuştu.

“Gaziantep kurbanlık sıkıntısı yaşamayacak”

Gaziantep’te 2025 yılı başı itibariyle 17.295 adet hayvancılık işletmesinde yaklaşık 195.543 büyükbaş hayvan 889.221 küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Karayılan, “Şu an için kurbanlık olarak kesilebilecek küçükbaş sayımız 177.290 adet, büyükbaş sayımız ise 32.000 adet. Canlı hayvan fiyatlarımız ise; küçükbaşta 220, büyükbaşta 225 lira” dedi. Gaziantep’e doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden kurbanlık girişi olacağını belirten Karayılan, kentin kurbanlık sorunu yaşamayacağını ifade etti.