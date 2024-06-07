Gaziantep’in ilk kent lokantası açıldı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi karşısında yer alan 15 Temmuz Otopark ve Ticari Ünite Kompleksi içerisindeki lokantanın açılışında Başkan Yılmaz, vatandaşlarla bir araya geldi, selamlaştı ve yemek servisi yaptı.

Başkan Yılmaz, “Bu, bir siyasi şov değildir. Bu, bizim siyasetimizin bir parçası değildir. Kent lokantaları, artık maalesef ki bir ihtiyaçtır. Biz, bu ihtiyacı görmezden gelemezdik. Gaziantep’in eski günlerini, yani gastronomiden önceki günlerini çok özledik. Allah, izin verirse bu yıl bitmeden 10 kent lokantası daha açacağız. Allah, izin verirse görevimiz döneminde Gaziantep’teki hedef sayımız en az 40’tır.” dedi.

Kent lokantalarının siyasi bir şov olmadığını ve siyasetin bir parçası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Başkan Umut Yılmaz, “Bu, bir siyasi şov değildir. Bu, bizim siyasetimizin bir parçası değildir. Kent lokantaları, artık maalesef ki bir ihtiyaçtır. Biz, bu ihtiyacı görmezden gelemezdik.” ifadelerini kullanarak, bu lokantaların kent halkı için önemine dikkat çekti.

Başkan Umut Yılmaz, Gaziantep’in eski günlerine duyduğu özlemi dile getirerek, “Gaziantep’in eski günlerini, yani gastronomiden önceki günlerini çok özledik. Bir cenazeye giderken, baklava almayı çok özledik. Nohut dürümüne, ayran ile birlikte 10-15 lira vermeyi çok özledik. Yarın, ertesi gün inşallah biz nohut dürümünü yine buralarda eski günler gibi 15 liraya vereceğiz.” diye konuştu.

Hedef 40 kent lokantası

Kent Lokantaları projesi kapsamında bu yıl sonuna kadar 10 yeni lokanta daha açmayı planladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, görev süresi boyunca Gaziantep’te toplam 40 Kent Lokantası açmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, “Allah, izin verirse bu yıl bitmeden 10 kent lokantası daha açacağız. Allah, izin verirse görevimiz döneminde Gaziantep’teki hedef sayımız en az 40’tır.” açıklamasını yaptı.

Uygun fiyatlı ve kaliteli yemekler

Kent Lokantası’nda üç çeşit yemek ve içeceğin toplamda sadece 45 TL olması, ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak. Ayrıca, açılacak yeni sosyal tesislerde uygun fiyatlı tost, hamburger, patates gibi yiyeceklerin de sunulacağı bilgisini veren Başkan Yılmaz, “Sosyal tesislerimiz; tostu, hamburgeriyle birlikte eskisi gibi olacak. Herkes oraya gelecek, uygun fiyata hamburgerini, tostunu, patatesini, cipsini kaliteyi ucuz bir şekilde yiyecek” sözlerini kaydetti.

Kent Lokantası’nın açılışı sonrası vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Başkan Yılmaz, bu lokantaların sadece belediyenin değil, tüm Gaziantep’in mutfağı olduğunu vurgulayarak, “Biz burada şov yapmayacağız. Kent lokantası ihtiyacını görmezden gelemezdik. Hepimize hayırlı olsun. Burası sadece Şehitkamil Belediyesinin değil, burası Gaziantep’in mutfağıdır. Kent lokantanıza sahip çıkın. Sizleri çok seviyoruz. Allah, bizleri sizlere karşı mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.