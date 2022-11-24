Gaziantep’in sekiz yıllık “Mobilya Kent” hayali gerçek oluyor  

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’te mobilya üreticilerinin sekiz yıldır beklediği “Mobilya Kent” proje, 2023 yılında hayata geçiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Gaziantep İhracatçı Mobilyacılar Birliği Derneği (GİMOB) ve Oğuzeli Mobilyacılar Kooperatifi işbirliğinde kente kazandırılacak “Gaziantep Mobilya Kent” projesiyle sektörde hedefler de yükseltildi.

İkinci etap da 2023’te gündeme alınacak

GİMOB ve Oğuzeli Mobilyacılar Kooperatifi Başkanı Pınar Tümüklü, “Kooperatif olarak Mayıs ayında yapılan 137 bin metre karelik ilk etabın arsa ihalesi sonucunda mobilya kentin ilk etap tapularını aldık. Ödemler yapıldı. Artık Mobilya Kent Projesi’nde ilk etabın inşaatı başlıyor. Hiç zamanımız yok. Hedefimiz 2023 Şubat ayı inşaat çalışmalarını başlattırmak. İkinci etap için de 2023 yılı bahar aylarında inşallah güzel haberler gelecek. Şuan bakanlık nezdinde takip ediyoruz” dedi.



“Gaziantep sektörde öncü illerden olacak”

Mobilya Kent’le Gaziantep’in sektörde öncü illerden biri olmasını hedeflediklerini söyleyen Pınar Tümüklü, “Kentte irili ufaklı bin 500 mobilya üreticisi bulunuyor. Mobilya Kent’le üretim tek merkezde gerçekleşecek” dedi. Gaziantep Mobilya Kent’te kurulacak AVM’nin de üreticiler ile tüketicileri buluşturacağını dile getiren Tümüklü, “Bu AVM aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu’nun en büyüğü olma özelliği taşıyacak. Şu an mobilya ihracatında beşinci sıradayız. Mobilya Kent’ten sonra yıllık ihracatımızı 2 milyar dolara çıkararak, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 3’ü arasında yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.