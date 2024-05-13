Gaziantep'le Hatay kardeş şehir oluyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen iki şehrin yaralarını, imzalayacağı kardeş şehir protokolü ile beraber saracak.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2024 yılı Mayıs Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplandı.

Bu kapsamda “Asrın Felaket” olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinde Gaziantep ve Hatay’da doğal afetin verdiği hasarların bir an önce ortadan kalkması ve normalleşme sürecinin hızlandırılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, meclis üyelerinin kararıyla protokol imzalayacak.

Başkan Şahin burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Gaziantep’te Nurdağı ve İslahiye’nin ve Hatay’ın büyük zarar gördüğünü belirterek, “Biz, bu kardeş şehir protokolü ile iyileşme sürecini hızlandırıp yaralarımızı beraber sarmayı amaçlıyoruz” dedi.