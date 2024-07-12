Gaziantepli ayakkabı ve terlik üreticilerinin gözü ABD'de

AYHAN DUMAN/GAZİANTEP

Ayakkabı ve terlik üretim merkezi olan Gaziantep’te sektörün yeni hedefi ABD Pazarı oldu. Terlik, Ayakkabı ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAN) Başkanı Ahmet Güven, Gaziantep Sanayi Odası çatısı altında 2025 yılında ABD Pazarına gireceklerini söyledi. Güven, “Gaziantep, Ayakkabı Üretim merkezi olmasının yanı sıra dünyada en fazla terlik üretimi yapan şehir konumundadır. Dünyanın hiçbir noktasında Gaziantep gibi üretim yapabilecek bir şehir olmadığı konusunda iddialıyız. Bir haftalık üretimimiz ile tüm Türkiye’yi giydirebilecek durumdayız. Gaziantep’ten dünyanın pek çok noktasına terlik satıyoruz. Ayakkabı ve Terlik sektörü olarak yer almadığımız tek pazar ABD. Sektör olarak, Gaziantep Sanayi Odası çatısı altında Ur-Ge Programı ile birlikte ilk kez Amerika’da bir fuara katılacağız ve ABD Pazarına gireceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Pazarının oldukça büyük olduğunu söyleyen Güven, ‘’Ayakkabı ve Terlik Sektörü ile ilgili ABD’ye hiç AR-GE çalışması yapılmadığını gördük. Gaziantep olarak dünyanın her noktasına uygun üretim yapıyoruz. Hem terlik hem de ayakkabı konusunda ABD’de de düzenlenecek olan en uygun fuara katılımcı olarak gideceğiz. Hem incelemelerde bulunacağız hem de ürün satacağız. Gaziantep’ten ABD pazarına giden tek ürünümüz Yemeni. Bunun dışında diğer ürün kollarımızdan numune bazında ürün gönderen firmalarımız var ancak istenen kapasiteyi yakalayabilmiş değiliz’’ diye konuştu. Gaziantep’te Ayakkabı ve Terlik Sektöründe 300 firmanın faaliyet gösterdiğini anlatan Güven, ‘’Sektör olarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. ABD’de pazarına giriş ile birlikte hem pazar ağımız hem de istihdamımız artacak’’ dedi.

ÇİN’E YÖNELİM ARTTI

Pandemi sonrasında Çin’in toparlanması ile birlikte işlerde düşüş yaşandığını kaydeden Güven, ‘’Yeni pazar arayışımızın temelinde Çin’in agresif bir şekilde tüm pazarlara saldırması var. Avrupa dışında kalan pazarlarımızdaki müşterilerimizin büyük bölümü Çin’e kaydı. Son olarak katılmış olduğumuz Mısır ve Fas’taki fuarlarda tüm müşterilerimizin Çin’e yönelimini net bir şekilde gördük’’ şeklinde konuştu. Güven, Ayakkabı ve Terlik Sektörünün 1 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu sözlerine ekledi.