Gaziantep’te ayakkabı sektörünün geleceği masaya yatırıldı

EKONOMİ/GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) Başkanı Bülent Aksin, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen ve ayakkabı sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, KOSGEB teşvik ve destekleri ile GSO’nun sektöre yönelik projeleri anlatıldı.

Toplantının açılışında konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ayakkabı ve terlik sektöründe imalat ve ihracatıyla ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi konumunda olduğunu söyledi. Atölyelerde ve şehrin muhtelif yerlerinde üretim yapan sektörün başarısının takdire şayan olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Sektörümüzü bir araya toplayacak olan ve daha iyi koşullarda üretim yapmasına imkân sağlayacak olan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Tabi sektörümüzün sorunları da var. Bunların hepsini takip ediyor ve ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Biz sizler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki bize gelin ve taleplerinizi dile getirin. Sonuçta hepimizin amacı şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak” dedi. Sorunların çözümü noktasında var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Ünverdi, “Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah yeni OSB’mizle birlikte sorunlarımızı da ortadan kaldıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Katılımcılara, KOSGEB Destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan ve işletmelerin yeşil sanayi, dijitalleşme ve ihracata yönelik atacakları adımların gelecekte onları rakiplerinden bir adım öne çıkaracağını vurgulayan KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy da, amaçlarının Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ifade etti.

KOSGEB'in imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler için bu yıldan itibaren uygulamaya aldığı dijital dönüşüm danışmanlığı desteğine ilişkin de bilgiler veren Paksoy, “Destek programımız KOSGEB ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün (TÜSSİDE) işbirliği sonucu hayata geçti. Bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan dijital dönüşüm danışmanlarımız işletmeleri ziyaret ederek dijitalleşme durumlarını tespit edecek. Desteklerden yararlanma noktasında sizleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Model Fabrika faaliyetlerinin temelini oluşturan Öğren-Dönüş Programı’nın ana hedefinin, işletmelere kalıcı olarak yetkinlik kapasitesinin kazandırılması olduğunu aktaran Paksoy şunları kaydetti: “Bu hedefe ulaşmak için öğrenme fazlarında katılımcılara yalın yönetim teorisi öğretilmekte ve katılımcılar Model Fabrikada ilk deneyimlerini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte Öğren-Dönüş Programı’nın en önemli faaliyetini, katılımcıların kendi firmaları içerisinde yapacakları uygulamalar oluşturmaktadır. Hedeflenen çıktılara ulaşmak üzere; Model Fabrika eğitmenleri, seçilen firmalara dönüşüm ziyaretleri gerçekleştirmekte ve işletmede belirlenen pilot alanda yalın dönüşüm uygulaması gerçekleştirilmektedir.”

GSO Genel Sekreter Yardımcısı Sermest Çapan’ın Ayakkabı URGE faaliyetleriyle ilgili sunum yaptığı toplantıda, GASİD Başkanı Bülent Aksin sektörün yaşadığı sorunları ve taleplerini dile getirdi.

Toplantı, sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.