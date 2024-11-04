Gaziantep’ten dünyaya yayılan Antep Fıstığı Kreması: Antebella

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

2008’den bu yana kent üretimine destek veren ANTEPSAN, Antebella Fıstık Kreması ile adını dünyaya duyurdu. Dubai Çikolatasının kreması olarak satış rekorları kıran Antebella, firmanın parlayan yıldızı oldu.

Antebella Fıstık Kreması ile son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ANTEPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bakır, boz fıstığa katma değer sunmak için yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucunda Antebella’yı ürettiklerini anlatırken, “Antep Fıstığı’nın erken hasatla elde edilen hali boz fıstık olarak adlandırılır. Boz fıstık daha evvel kuruyemiş şeklinde değil de tatlıların içinde, süslemelerinde kullanılmaktaydı. Bizler de uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda hem renk hem lezzet olarak daha yoğun özelliklere sahip boz fıstığı nasıl daha katma değerli bir halde tüketicilerimize sunarız diye düşündük. Çalışmalarımız neticesinde sürülebilir fıstık kreması ezmesi ürünlerini üreterek halkımızın beğenisine sunduk. Ürünleri üretirken özellikle çocuklarımıza da güvenle yedirebileceğimiz bir ürün olmasını istedik ve bu doğrultuda herhangi bir gıda boyası, aroma, veya yapay katkı maddeleri olmadan ürettik. Ürünün rengi, kokusu, tadı tamamen Antep Fıstığı’ndan gelen doğal aromalardan oluşuyor. Kısa sürede ünü tüm dünyayı saran Antebella, hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yoğun ilgi gördü.30’a yakın ülkeye ihraç edilen ürün ülkemizin ve Antep Fıstığı’nın tanıtılmasında da büyük rol oynadı” ifadelerini kullandı.

“Antep fıstığında uzman bir şirketiz”

Antep Fıstığı Kreması Antebella ile ticari hacmini genişleten firma 2008 yılında Gaziantep’te kuruldu. Şirket hakkında bilgi veren Bakır, “ANTEPSAN çiftçilikten gelen bir ailenin firması olarak Gaziantep’te ticari hayatına başladı. Biz Antep Fıstığında uzman bir firmayız, Antep Fıstığını daha endüstriyel hala nasıl getiririz, daha büyük kitlelere nasıl ulaştırırız diye düşünüp sürekli Ar-Ge çalışmaları yaptık. Araştırmalarımız sonucunda Antep Fıstığı Kreması olan Antebella ortaya çıktı ve çok beğenildi. Dubai Çikolatası’nın viral olmasıyla beraber de tüm dünyadan rağbet görmeye başladı. Dünyanın her noktasından siparişler aldık, Antebella için geri dönüşlerden çok mutluyuz” dedi.

“Zincir marketlerin büyük çoğunluğuna kuruyemiş üretiyoruz”

ANTEPSAN Kuruyemiş ve Baklava, zincir marketlerin önde gelen kuruyemiş markalarına yaptığı fason üretimde sektörünün önemli bir aktörü haline geldi. Gaziantep’in gözde şirketleri arasında bulunan ANTEPSAN, genç ve alanında uzman çalışanların katkılarıyla başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya devam ediyor. Zincir marketlerin kuruyemiş tedariklerini ANTEPSAN’dan karşıladıklarını belirten Bakır, “Şu an Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok zincir markete bulunan Antep Fıstığının tamamı bizim fabrikamızdan çıkıyor. Biz bu marketlerin kuruyemişlerini üretiyoruz. İç pazarda yoğun bir çalışma yürütürken, yurt dışında da 50 ülkeye ihracatımız bulunuyor, pek çok ülke fıstıkla ilk olarak bizim aracılığımızla tanıştı, Çin buna en iyi örneklerden birisi. Amacımız, ürünlerimizle ülkemizi dünyaya tanıtmak” ifadelerini kullandı.

“İSO listelerinde yer alan başarılı firmalar arasındayız”

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), her yıl düzenli olarak açıkladığı ihracatçı firmalar arasında yer aldıklarını söyleyen Bakır, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İSO ikinci 500 listesinin ilk 50 firması arasındayız. Büyümemizin sebeplerinden birisi sürekli kendi işimize yaptığımız yatırım ve kapasite artışı. Firmamız elde ettiği gelirin tamamına yakınını yeni yatırımlara harcıyor. Seneye İSO sıralamasında daha da yükseğe çıkmayı hedefliyoruz. Sektöre örnek bir firma olmak gayretindeyiz, ürün çeşitliliği ve kalitemizle adımızdan söz ettirdik, bu başarının artarak devam etmesini hedefliyoruz. Biz çalışmalarımızla bölge çiftçisine ve üreticisine de katkı sağlamış oluyoruz, bundan dolayı çok mutluyuz. İstihdamımızı her sene artırıyoruz, ağırlıklı olarak kadın çalışanlarla ilerliyoruz. Cevizli sucuk, muska, baklava gibi tamamen el yapımı ürünlerimiz de olduğu için kadın çalışanlarımızın sayısı fazla.”

“İstihdam kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz”

“İstihdam sayımız 600’ün üzerinde, firma büyüdükçe biz de çalışma ekibimizi büyütüyoruz. Sezonluk işlerde sayımız binleri buluyor. Antep Baklavası için tamamen el yapımı üretim metodunu kullanıyoruz, ürünlerimiz taş fırınlarda pişiyor. Tüm dünyaya baklava ihraç ediyoruz, geri dönüşlerden çok memnunuz. İşimiz gücümüz fıstık dediğimiz bu yolda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.”