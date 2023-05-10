GCA’nın ‘Engelsiz’ web sitesi hizmete girdi

KÜTAHYA - Engelli bireyler ve yaşlılar başta olmak üzere tüm kullanıcıların aynı verimlilik düzeyinde web sitesinden yararlanmasını sağlayan site, internette eşit fırsatların sunulması hedefleniyor.



Ürettiği katma değerli ürünleriyle 2015 yılından bu yana cam ambalaj sektöründe farkını ortaya koyan GCA, odağına aldığı dijitalleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Özelikle engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kullanıcılarına eşit, erişilebilir ve profesyonel bir hizmet sağlamak için projeler geliştiren GCA, bu kapsamdaki girişimlerinin önemli bir parçası olan “erişilebilir web sitesi” çalışmasını tamamladı. İnternette eşit fırsat yaratma amacıyla GCA tarafından hayata geçirilen dijital dönüşümle tüm kullanıcılar, web sitesinden aynı oranda yararlanabilecek.

Tüm kullanıcılarımıza eşit fırsatlar sunmak için çalışıyoruz



Toplumsal kapsayıcılığı önemseyen bir şirket olarak erişilebilir web sitesiyle kullanıcılarıyla aralarındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, özgürleştirici teknolojileri daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini vurguladı. Web sitelerini ‘engelsiz’ bir hale getirmenin kendileri için çok önemli olduğuna değinen Dr. Abdullah Gayret, “Erişilebilir bir web sitesi, engelli kişilerin yanı sıra yaşça büyük bireylerin de tüm kullanıcılar ile aynı verimlilik ve yararlanma düzeyinde siteye göz atmasını sağlayacak. GCA olarak, bilgisayar kullanımı konusunda yardımcı teknolojilere ihtiyaç duyanlar için internette eşit fırsatlar yaratmanın önemine inanıyor ve bunu sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sitemizi tüm kullanıcılar için erişir hale getirdik



Teknolojiyi insanlara faydalı olabilme amacıyla kullandıklarını söyleyen Dr. Abdullah Gayret, “Web sitemizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümle, engelli ve yaşlı kullanıcılar başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüm ziyaretçiler, sitemizdeki widget'ı kullanarak kontrast ve font ayarı yapabilecekler. Böylece kendi ekran okuma programları olmayan engelli kullanıcılar bile artık sitemizde rahatça gezinebilecek. Sitemiz ayrıca, menülerde ve pencerelerde özelleştirilmiş klavye kullanımını sağlayacak şekilde tasarlandı. Bilgisayar kullanımı konusunda yardımcı teknolojilere ihtiyaç duyanlar için internette eşit fırsatlar yaratmaya inanan bir firma olarak, böyle projeler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Her 100 kişiden 7’si erişilebilirlik sorunu yaşıyor



GCA erişilebilirlik süreçlerini yürüten ajans başkanı Volkan İnanç ise konu hakkında şunları kaydetti: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de en az bir engeli olan nüfus oranın yaklaşık yüzde 7 olduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 5 milyon kişi yapıyor. Bu yüksek oran, birçoğumuzun tahmin ettiğinden fazla bir rakam. Üstelik bu kişilerin birçoğu, kendi evlerinde çalışıyor veya çalışmasa bile dış dünya ile irtibatını bilgisayar ve internet ile kuruyor. Tam da bu noktada, kullanılabilir ve erişilebilir web sitelerinin önemi ortaya çıkıyor. Ajans olarak, gca.com un hem kullanılabilir hem de erişilebilir olması için GCA ekibi ile beraber çalıştık. GCA’yı bu vizyoner yaklaşımı doğrultusunda yaptığı yatırımlar için tebrik ediyorum.”