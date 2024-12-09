GEBKİM LCAMP Projesi ile TİSK Ortak Yarınlar Ödülü’nü kazandı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği “Ortak Yarınlar Ödül Töreni” düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Yönetim Kurulu Üyeleri, sendika temsilcileri ile ödül kazanan proje sahipleri katıldı. Bu yıl kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından eğitim kurumlarına kadar yaklaşık 100 kurumdan 300’e yakın projenin başvurduğu prestijli ödül töreninde, jüri ve halk oylaması sonucunda 8 farklı kategoride 26 projeye ödül verildi.

Kimya sektörünün geleceğini şekillendiren projeleri ile fark yaratan GEBKİM Kimya İhtisas OSB, proje ortakları arasında yer aldığı Avrupa Birliği projesi LCAMP ile “Birlikte Mümkün” Kategorisinde ödüle layık görüldü. GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Ankara’da düzenlenen ödül töreninde GEBKİM’in ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı. TİSK Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nin “Birlikte Mümkün” kategorisinde; ülkeye, topluma, çalışana yönelik yenilikçi bir çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile iş birliği içerisinde hayata geçiren projeler ödül almaya hak kazandı.

LCAMP, 65 partnerin desteği ile güç kazanıyor

Avrupa’da ileri üretim teknolojileri alanında sürdürülebilir bir platform kurmayı hedefleyen, İspanyol TKNIKA liderliğinde hazırlanan LCAMP (Öğrenici Merkezli İleri Üretim Platformu) Projesi, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada'nın da dahil olduğu, 10 ülkeden 20 ortaklı bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor ve 65 partnerin desteği ile güç kazanıyor. LCAMP, Avrupa Komisyonu tarafından ERASMUS+ kapsamında desteklenirken GEBKİM Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM MTAL, projenin Türkiye ayağında kimya sanayini temsil ediyor.

Uzun soluklu bir proje olarak 2022’de başlayan ve 4 yıl sürecek olan LCAMP, mesleki eğitim ve öğretimde yenilikçi bir vizyonla iş birliğini teşvik ederek Öğrenme Fabrikası (LF) gibi yeni öğrenme yaklaşımlarının öncül uygulayıcısı olacak. Proje boyunca hayata geçirilecek uluslararası iş birliği çalışmaları sonucunda bölgesel olarak faaliyet gösteren mesleki eğitim kurumlarının dijitalleşme ve yeşil dönüşümlerine öncülük edecek.

“LCAMP Projesi’nin yenilikçi uygulamalarla bu dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor”

GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, ekonominin temel yapı taşlarından olan nitelikli insan gücünün çağın gerektirdiği bilgi ve yetkinliklerle donatılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Avrupa Birliği tarafından desteklenen LCAMP Projesi’nin yenilikçi uygulamalarla bu dönüşüme katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, GEBKİM OSB ve GEBKİM MTAL’nin güçlü bir sinerji ve iş birliği oluşturarak projenim Türkiye ayağını yürüttüğünü dile getiren Vefa İbrahim Aracı, “Mesleki eğitimde yepyeni bir anlayış ve vizyon ortaya koyan Öğrenici Merkezli İleri Üretim Platformu LCAMP Projesi ile TİSK Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde ödüle layık görülmekten dolayı mutluyuz. LCAMP, sürekli gelişimi ve öğrenmeyi desteklemenin yanında Öğrenme Fabrikası gibi uygulamaları ile kimya sanayinin geleceğinde rol alacak yetkin iş gücünün yetişmesine çok değerli katkılar yapacak. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, topluma fayda sağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projelerini teşvik eden ve kapsayıcılığı ile öne çıkan Ortak Yarınlar Ödülleri ile önemli bir misyon üstleniyor. Bizleri ödüle layık gördükleri için TİSK’e, tüm jüri üyelerine ve projemize oy veren vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. GEBKİM OSB olarak son üç yılda üç farklı projemizle toplam yedi ödül kazanmaktan dolayı gururluyuz. İlerleyen dönemde de kimya sanayimize ve ülkemize değer katacak çalışmaları hayata geçirmek amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.