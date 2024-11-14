GEBKİM’in, Acil Müdahale Yazılım Projesi’ne jüri özel ödülü

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye ekonomisi ve ihracatına önemli katkılar sunan kimya sektörü firmalarına ev sahipliği yapan GEBKİM Kimya İhtisas OSB; dijitalleşme, yeşil dönüşüm, afetlere hazırlık gibi konulardaki örnek projeleri ile sektörün önünü açıyor.

GEBKİM OSB’nin, hayata geçirdiği Acil Müdahale Yazılımı Projesi ile teknolojinin sunduğu imkanları riskleri azaltma, acil durumlara erken, hızlı ve etkili müdahale, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme noktasında etkin şekilde kullanıyor. Teknolojinin yardımıyla acil durum ve afetlere hızlı ve etkin şekilde müdahale etmek için hayata geçirilen proje kapsamında otonom insansız hava araçları kullanılarak bölgede 7/24 izleme yapılıyor. Mobil entegrasyon ve dijitalleşen acil müdahale planı, süreçleri hızlandırıyor.

Acil Müdahale Yazılımı projesi, 52 iyi uygulama arasında ilk 5’e girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın (EU-OSHA) “Dijital Çağda İş Sağlığı ve Güvenliği” temalı Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek örnekleri seçmek amacıyla ulusal yarışma düzenledi. İş sağlığı ve güvenliği açısından dijitalleşmenin getirdiği fırsatların değerlendirilmesi, aynı zamanda dijitalleşmeden kaynaklanan zorluklar ile risklerin bertaraf edilmesinde örnek bir yaklaşım ortaya koyan iyi uygulamalardan oluşan 52 proje yarıştı. GEBKİM OSB’nin Acil Müdahale Yazılımı projesi, 52 iyi uygulama arasında ilk 5’e girmeyi başardı ve Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenen ulusal düzeydeki ödül töreninde, GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Işık, Acil Müdahale Yazılımı Projesi ile kazandıkları Jüri Özel Ödülü’nü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan’ın elinden aldı.

Otonom insansız hava araçları 7/24 GEBKİM’i izliyor

Türkiye’de ve kimya sektöründe bir ilk olan Acil Müdahale Yazılımı ile acil durumların erken aşamada tespit edilerek etkili ve güvenli şekilde müdahale edilmesi, acil durumların sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Bölge üzerinde 7/24 izleme yapılırken, otonom olarak devriye atan insansız hava araçları olası bir kaza veya yangın tehdidini erkenden algılıyor. Mobil uygulama üzerinden bölge içerisindeki acil durum ihbarları alınabiliyor. Acil durumlarda olay yerinin gözlemlenmesi ve tehlikeli olayların acil durum ekipleri ile paylaşılmasına olanak sağlıyor. Dijitalleşen acil müdahale planı ile hızlı erişim ve doğru bilgilere ulaşmak kolaylaşıyor. GEBKİM İtfaiye Binası içinde kurulan Komuta Kontrol Merkezi’nden tüm süreçler yönetiliyor.

AFAD, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve bölgedeki OSB’lerle geniş kapsamlı iş birliği yapılan Acil Müdahale Yazılımı Projesi’nde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da önemli bir yer tutuyor. Bugüne kadar temel acil durum, acil durum koordinasyon, yangın risk değerlendirme, ilkyardım gibi farklı 16 konu başlığında yaklaşık 2 bin kişiye eğitimler verildi. GEBKİM’de faaliyet gösteren firmaların acil durum müdahale ekipleri ve çalışanları da bu eğitimlerden yararlandı. Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de sürmesi hedefleniyor.

“Eğitimlerle güvenlik kültürünü yaygınlaştırmaya da hizmet eden yenilikçi bir proje”

Acil durum ve afetlerin önlenmesi yanında iş sağlığı ve güvenliği alanında yenilikçi çözümler geliştirerek kimya sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten GEBKİM Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Kimya sektöründe dijital dönüşümü sağlamak ve teknolojinin olanaklarını kullanarak gerek firmalarımız gerekse sektörün yararına uygulamalar geliştirme vizyonu ile hareket ediyoruz. Bugüne kadar birçok ödül kazanan Acil Müdahale Yazılımı Projesi ve OSB’miz bünyesinde kurduğumuz GEBTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi bu vizyon ile hayata geçen projelerden bazıları. Sorumlu sanayi anlayışı ile acil durumlar konusunda riskleri belirlemek, önlem almak ve olası bir acil durum ya da afet karşısında hızla müdahale ederek can ve mal kayıplarını en aza indirecek adımları atmanın hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Acil Müdahale Yazılımı, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmeye, eğitimlerle güvenlik kültürünü yaygınlaştırmaya da hizmet eden yenilikçi bir proje. Projemiz daha önce TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı, İSG kategorisinde Birincilik ve Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi’nde sürdürülebilirlik alanında Verimlilik Ödülü kazandı. Bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ülkemizdeki iyi uygulama örneği projelerden biri olarak Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bakanlığımız ve Değerlendirme Komisyonu’nun kıymetli üyelerinin yanı sıra Acil Müdahale Yazılımı projesinde emeği olan tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.