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Lucien Arkas, iş hayatının 60. yılını kutladı

Denizciliğin yanında girdiği tüm sektörlerde gerek Türk dış ticaretine gerek sevgiyle bağlı olduğu İzmir’e ekonominin yanı sıra eğitim, sanat, spor ve çevre konularında yaptığı katkılarla tanınan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, aile üyeleri ve Arkas yöneticileri ile İzmir’de, iş hayatının 60. yılını Lucien Arkas Bağları’nda kutladı.

Haber Merkezi
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Lucien Arkas, iş hayatının 60. yılını kutladı
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İZMİR / EKONOMİ

Kutlamada Lucien Arkas’ın, 1964’te başlayan ve Türkiye’ye birçok farklı sektörde getirdiği ilkleri ve öncü girişimlerini konu alan kısa film gösteriminin ardından davetliler Gazeteci Ertuğrul Özkök ve Lucien Arkas’ın sohbetini dinledi.

Denizciliğin yanında girdiği tüm sektörlere yeni bir soluk getiren, Türk dış ticaretine ve sevgiyle bağlı olduğu İzmir’e ekonominin yanı sıra eğitim, sanat, spor ve çevre konularında yaptığı katkılarla tanınan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, kutlamada yaptığı konuşmada, “İş hayatında 60 yıl bana göre uzun değil, çabuk geçti. Ben 60 yıldan insanın, sevginin ve anlayışın değerini, insanlar olmadan başarının mümkün olmadığını öğrendim. Hayal kurmadan lider olunmaz. Hayali gerçeğe çevirmek için de hedefin olmalı. Hayali hedef yaparsın, hedefe kitlenirsin. Tek başına başaramazsın, seninle koşacak insanlarla birlikte yarışa girersin. O yüzden bu gece sadece benim değil, hepimizin. Tek başıma başaramazdım” dedi.

Gecede, Lucien Arkas’ın 19 yaşında işin başına geçmesiyle başlayan ve zaman içinde elde ettiği başarılarla “Geleceğin Arkas’ı”nı inşa etmesini anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. Filmin ardından davetliler, gazeteci ve akademisyen Ertuğrul Özkök’ün Lucien Arkas ile gerçekleştirdiği sohbeti izleme şansı buldu.

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