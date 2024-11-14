İzmir’de ticari gayrimenkul fiyat endeksi 1 yılda yüzde 62 arttı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan ticari gayrimenkul piyasası hakkında değerlendirme raporunun katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endekslerinin, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 62 oranında arttığı belirtildi. Toplantıda ayrıca, İzmir’de son 5 yılda iş yeri metrekare değeri değişiminin en çok Bayraklı, Karşıyaka ve Güzelbahçe’de görüldüğü ifade edildi.

Ticari gayrimenkul piyasasının iş dünyasını yakından ilgilendirdiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, “Ekonomik büyüme, tüketici güveni ve istihdam oranları gibi faktörleri doğrudan yansıtan ticari gayrimenkul piyasası, bu özelliğiyle genel ekonomik durum ile ilgili önemli ipuçları sunuyor. Aynı zamanda, yerel pazarların gelişimine katkıda bulunarak yeni iş yerleri ve perakende alanları sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik ediyor” dedi.

Sektörün geleceğini şekillendirecek ana trendlere uyum sağlamak amacıyla geliştirilecek stratejilere odaklanılması gerektiğini ifade eden Kahraman, “Piyasanın dinamiklerini anlamak ve fırsatları değerlendirmek için bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmanın ve iş birliği yapmanın büyük önem taşıdığı kanaatindeyiz” dedi.

“2023’ün üçüncü ayında faizlerin artmasıyla fiyat artış hızı düştü”

İzmir Ticaret Odası 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, T.C. Merkez Bankası, Tapusor ve Endeksa verilerine dayandırdığı sunumunda; ticari gayrimenkul fiyat istatistiklerini Türkiye ve İzmir özelinde değerlendirdi. Bozbay, 2021 Mart ayından itibaren pandemi sonrası normalleşmeye dönüşün başlamasıyla birlikte, hem konut hem de ticari gayrimenkul fiyatlarının önemli ölçüde arttığını; 2023’ün üçüncü ayında ise faizlerin artmasıyla birlikte fiyat artış hızının düştüğünü; bu düşüşün sebebinin sadece faizlerin artması olmadığını, aynı zamanda yatırımcı profilinin de bu düşüşte etkili olduğunu belirtti.