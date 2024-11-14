Eskişehir toplu taşımasındaki abonman kullanıcı sayısı 55 bini geçti

ESKİŞEHİR

Her gün taşıdığı binlerce yolcu ile Eskişehir’de toplu taşımanın kalbi olan ESTRAM, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda kentteki tüm öğrencileri kapsayan abonman kart uygulamasına (Bas Geç) geçilmişti. Ekim ayında “Bas Geç” uygulamasından yararlanan öğrenci sayısı 55 bini geçti. Abonman kart uygulaması kapsamında Eskişehir’de öğrenciler, aylık 250 TL karşılığında otobüs ve tramvayları 1 ay boyunca sınırsız olarak kullanabiliyor. “Bas Geç” adlı abonman uygulamasından öğrenci Eskart'ı olan herkes faydalanabiliyor.

Abonman karta olan ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM) Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda Ayşe Başkanımızın talimatıyla başlayan 'Bas Geç' abonman uygulamamız okul döneminin sonu olması sebebiyle Mayıs ve Haziran aylarında fazla ilgi görmemişti. Ancak Ekim ayı itibariyle abonman kullanıcı sayımız 55 bini geçmiş durumda. Ayrıca UKOME kararıyla abonman fiyatının değişmemesi de gençleri ve çocukları abonman karta daha çok yönlendirdi. Bu ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Öğrencileri önemli bir konuda da uyaran ve çağrıda bulunan Bayındır, “Ancak abonman kullanıcılarını önemli bir konuda uyarmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi kaçak binişlerin önüne geçebilmek için tramvaylarda sürekli kontroller gerçekleştiriyoruz. Abonman sahibi yolcularımız sınırsız biniş hakkı olduğunu düşünerek kart basmadan turnikelerden geçiş yapıyorlar ve denetlemeye denk geldiklerinde de maalesef cezai işlemlerle karşılaşıyorlar. Bu gibi durumların yaşanmaması için öğrencilerin Eskart'larını veya araçlarımızda geçerli öğrenci kartlarını yanlarında bulundurmaları ve biniş sırasında mutlaka turnikeye kartlarını okutmaları gerekiyor” diye konuştu.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma tarifelerinde fiyat artışı yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin isteği üzerine öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için abonman kart fiyatında herhangi bir artış yapılmadı.