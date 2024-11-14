Medlog, yeni demiryolu yatırımlarını 2025’te hayata geçirecek

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük taşıma organizatörlerinden biri olarak, 800 çekici, 383 vagon, 17 demiryolu bağlantılı toplam 26 depoya sahip olan Medlog Lojistik’in Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, Güney Anadolu’daki yolcu treni yatırımlarının yük taşımacılığını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, yılın demiryolu taşımacılığı açısından verimsiz geçtiğini ifade etti. Mürşitoğlu, "2025 yılı itibariyle, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin gerçekleştireceği iyileştirmeler ve Medlog’un yeni yatırımları ile demiryolu taşımacılığında önemli bir ivme kazanılacağına inanıyoruz" dedi.

Demiryolu ağındaki aksaklıklara rağmen, müşterilerine demiryolu taşımacılığının güvenliğini ve konforunu sunabilmek için alternatif çözümler geliştirmeye odaklandıklarını aktaran Mürşitoğlu, “Bu yıl, bölgenin en büyük aktarma merkezi olarak açtığımız Medlog Yenice İstasyonu'nda, 8 bin metrekare alanda, aylık 2 bine yakın konteynerin elleçleme ve liman aktarma işlemlerini gerçekleştirdik. Bu rakam, bölgede bu tür hizmetlere olan ihtiyacı açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Ayrıca, taşıma sırasında hasar gören ve bakım gerektiren vagonlar için Vagon Bakım Atölyesi kuracaklarını söyleyen Mürşitoğlu, bu sayede müşterilerine daha hızlı çözümler sunabileceklerini vurguladı.

“2025 yılı içinde demiryolu taşımalarında artış bekliyoruz”

Lojistik faaliyetlerini günün ihtiyaçlarına ve koşullarına göre değiştirdiklerini dile getiren Mürşitoğlu örnek vererek, İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 5 yıldır faaliyette olan demiryolu bağlantılı Medlog Ömerli İstasyonu’nun, bölgedeki büyük firmaların yüklerini karayolundan demiryoluna çevirdiğini belirterek, 2020 yılında faaliyete giren depoyla, bugüne kadar 1.9 milyon ton taşıma gerçekleştirdiklerini ifade etti. Mürşitoğlu, “Ayrıca, yakın zamanda hizmete girecek MEDLOG Tekirdağ Velimeşe Demiryolu İstasyonu’yla demiryolu taşıma kapasitesinin önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz” dedi.

Güney Bölgesi’ndeki demiryolu geliştirmeleri hakkında da açıklama yapan Mürşitoğlu, İskenderun’da Aralık ayında faaliyete geçecek Medlog Akçay İstasyonu ile demiryolu taşımacılığı ve yeşil lojistik alanlarında önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini söyledi. Bununla birlikte, 2025 yılında devreye girecek Gaziantep Başpınar hattı ile yıllık 150 bin ton demiryolu taşıması yapmayı hedeflediklerini belirtti. Son olarak, gelecek yıla dair öngörülerini paylaşan Mürşitoğlu, "2025 yılı itibarıyla, TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin gerçekleştireceği iyileştirmeler ve MEDLOG’un yeni yatırımları ile demiryolu taşımacılığında önemli bir ivme kazanılacağına inanıyoruz" dedi.