Gebze Merkez Prime Hastanesi obezite cerrahisi hizmetiyle sağlık turizmine katkı sağlıyor

"Vücutta sağlık açısından yüksek risk oluşturan yoğun yağ birikimi" olarak adlandırılabilecek obezite, ne yazık ki modern dünyanın en önemli sağlık problemlerinden biri haline gelmiş durumda. Aşırı ve yanlış beslenme buna bağlı olarak yetersiz fiziksel hareketsizlik obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul ediliyor ancak bu hastalık son dönemde sağlık teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle çok rahat bir şekilde tedavi edilebiliyor. Gebze'de faaliyet gösteren Merkez Prime Hastanesi de obezite tedavisindeki çığır açan teknikleriyle öne çıkıyor.

Merkez Prime Hastanesi Avrupa'dan da birçok obezite hastasının ilk tercihi

Elindeki teknik imkanlarla Marmara Bölgesi'nin en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri olan Merkez Prime Hastanesi, bugün sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan da birçok obezite hastasının ilk tercih ettiği hastane olmuş durumda bu rakamları da yansıyor Merkez Prime Hastanesi Obezite Kliniği hizmete girdiği 2021 yılından bu yana toplam 10 bin 822 hasta tarafından tercih edildi ve bu hastalar kısa sürede üstelik başarılı bir şekilde sağlıklarına kavuşturuldu.

Merkez Prime Hastanesi Obezite Kliniği sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede dünyaya kendini kanıtladı. Özellikle Avrupa'dan çok sayıda hasta bekleyen Merkez Prime Hastanesi, doktorlarının başarılı operasyonları sonrası ününü tüm dünyaya duyurmayı başardı. Romanya, İrlanda, Fransa, Bosna, Avusturya, Polonya, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Sırbistan, İspanya ve Moldova'dan gelen hastaların yanı sıra Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan da çok sayıda obezite hastası, sağlıklarına kavuşmak için Merkez Prime Hastanesi'ni tercih etti.

Hastalar, alanlarında uzman doktorların katıldığı ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturuluyor

Merkez Prime Hastanesi Obezite Kliniği'ne başvuran hastalar ilk olarak burada bir takım testlere tabi tutuluyorlar. Operasyon için herhangi bir engelli bulunmayan hastalar, alanlarında uzman doktorların katıldığı ameliyatlarla sağlıklarına kavuşturuluyor. Ameliyat sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı 3-4 gün hastanede gözetim altında tutulan hastalar daha sonra taburcu ediliyor. Ancak, hastalar kaldıkları otelde, yaklaşık 10 gün daha gözetim altında tutuluyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda da kendi ülkelerine gidişlerine izin veriliyor.