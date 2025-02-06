Gebze Teknik Üniversitesi “Sanayide Yeşil Dönüşüme” Akademik Destek Sağlayacak

KOCAELİ/GÜNDEM

Gebze Teknik Üniversitesi, sanayide yeşil dönüşüm için yol haritasını açıkladı. Sanayinin geleceği yeşil dönüşümle şekillenecek. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), sanayide yeşil dönüşümün önemine dikkat çekerek, bu alandaki akademik iş birliklerini güçlendirmeye devam edecek. GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından geçtiğimiz gün GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler sanayinin yeşil dönüşüm sürecine dair önemli fırsatları ele aldılar.

Gebze Teknik Üniversitesi “Sanayide Yeşil Dönüşüm” sürecini değerlendirdi

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş’un gerçekleştirdiği “Sanayide Yeşil Dönüşüm: Regülasyonlar ve Fırsatlar” adlı sunumunda, yeşil dönüşüm sürecinin regülasyonları ile akademi-sanayi iş birlikleri açısından sunduğu fırsatlar, GTÜ’nün bu dönüşümdeki stratejik rolü ve akademisyenlerin projelere verecekleri katkılar ele alındı.

Etkinlik kapsamında ayrıca; Sanayide Yeşil Dönüşüm (SAYEM) 1831, 1832 ve 1833 projeleri, Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği ve firmaların Sanayide Yeşil Dönüşüm (SYD) belgelendirme süreci, KOSGEB destekleri ve fon olanakları ve yeşil dönüşümün sanayiye etkileri ve akademik iş birlikleri gibi başlıklar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Sanayinin yeşil dönüşüm sürecine bilimsel katkılar sunmaya ve sektörle iş birliklerini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.