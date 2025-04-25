Gebze Teknik Üniversitesi ve Çayırova Belediyesi, YOUrban Projesiyle kentsel inovasyon iş birliği

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Çayırova Belediyesi, Avrupa Komisyonu’na bağlı Avrupa İnovasyon ve Teknoloji (EIT) Birimi tarafından desteklenen YOUrban-KentSenin Projesi için önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tarafından imzalanan protokolle birlikte, kentsel tasarım ve inovasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek, katılımcı süreçlerle şehirdeki sorunlara yenilikçi çözümler üretilecek ve proje sonuçlarının sürdürülebilir kılınması sağlanacak.

Mantar, Çayırova Belediyesi ile YOUrban projesi kapsamında kurulan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ortaklığın şehrin sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreteceğini vurguladı. Projenin akademik bir çalışma olmanın ötesinde, Çayırova halkının katılımıyla şehri daha yaşanabilir kılmayı hedeflediğini belirten Mantar, “Üniversitenin bilimsel birikimi ve belediyenin yerel tecrübesinin birleşmesiyle örnek teşkil edecek bir kentsel gelişim modelinin ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İş birliği kapsamında taraflar, YOUrban projesi dahilinde akademik araştırmalar, atölye çalışmaları, veri ve saha analizleri gerçekleştirecek. Ayrıca, Çayırova Belediyesi'nin kentsel alanların iyileştirilmesine yönelik mimari ve kentsel tasarım fikirlerinin geliştirilmesinde ortak hareket edilecek.