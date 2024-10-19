Gebze Ticaret Odası üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasına odaklandı

Sedanur GÜLLÜ - KOCAELİ

Gebze Ticaret Odası ekim ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu yönetiminde, Gebze Ticaret Odası (GTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Cantürk, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meclis komite üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aslantaş, sanayi ve üniversite işbirliğine destek vereceklerini belirtirken, bölgenin birinci sırada açık olan probleminin mavi yakalı eleman problemi olduğunu vurguladı.

Meclis toplantısında oda faaliyetleri hakkında bilgi veren Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odasının başarısının komitelerin çalışmasıyla ilerleyeceğini belirtirken, Kocaeli bölgesinde mavi yakalı eleman problemi yaşandığını dile getirdi. Aslantaş, ” Bölgemizin birinci sırada açık olan problemi mavi yakalı eleman problemidir. Biz bundan sonraki çalışmalarımız da bu sorunu en azından yüzde 50’lik bir orana çekebilirsek, buradaki sanayicimize, işletmelerimize faydalı olmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge ve verimliliğin artırılması, üniversite-sanayi iş birliği sayesinde mümkün“

Abdurrahman Aslantaş, konuşmasında sanayinin emek-yoğun üretim tarzından, bilgi-yoğun üretim şekli olan ileri teknolojiye geçmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğine dikkat çekerken, Ar-Ge ve verimliliğin artırılmasının, üniversite-sanayi iş birliği sayesinde mümkün olabileceğini vurguladı.

Aslantaş, “Elbette bu işler için başta bilgi olmak üzere finansmana da ihtiyaç vardır. İnsan gücümüzü de dikkate alarak ülkemizin inovasyon ekosistemine kalıcı toplumsal fayda sağlamak, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini arttırmak, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişmek, sanayimizde katma değeri yüksek ürünler üretmek, girişimcilik ruhunu bir plan program dahilinde yürütmek, üniversite-sanayi iş birliği sayesinde mümkün olacaktır” ifadelerinde bulundu.

“Marmara Kariyer Fuarı düzenleyeceğiz”

Toplantıya katılan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise Gebze'nin Kocaeli ve Türkiye için sanayi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Cantürk, üniversite-sanayi iş birliğinin uzun süredir gündemde olduğunu aktardı. Ar-Ge için daha fazla fonun önemini vurgulayan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, sanayicilerin hedefe yönelik projelerin geliştirilmesinin ve ticarileşme konusunda da eğitilmesinin planlandığını belirtti. Gebze’nin sanayinin başkenti olduğunu belirten Nuh Zafer Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi olarak Gebze’yi çok önemsiyoruz. Marmara Kariyer Fuarı’nı düzenleyeceğiz. Bu seneki hedefimiz kalite açısından fuarın daha çok anlamlı hale gelmesini sağlamak. Marmara Kariyer Fuarı’nı farkındalık yaratacak bir proje yapalım. Birlikte olmak bizi güçlendirecektir” dedi.

“Öğrencilere ticarileşmenin öğretilmesi gerekiyor”

Türkiye’de Ar-Ge için ayrılan payın çok az olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Üniversite-sanayi iş birliğinden uzun zamandır söz ediliyor. Ancak günümüzde daha da ön plana çıktı. Üniversite-sanayici iş birliği ile ilgili olarak geri bildirim çok önemli. Ortak projeler yapılmalı. Ar-Ge için fon sağlanmak için yöntemler oluşturulmalı. Sanayicinin güncel sorunları için projeler yapılmalı. Araştırmalarımız sanayicilerin ihtiyacı olan projeler üzerine oluşturulmalı. Üniversite-sanayici iş birliğini ödüllendirecek kriterler olmalı. Öğrencilerimize ticarileşmeyi de öğretmemiz gerekiyor” dedi.

Toplantı, üniversite-sanayi iş birliği konusundaki ortak paylaşımlar ve gelişmelerin önemi üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.