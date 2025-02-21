Gebze Ticaret Odası üyelerinin taleplerini her platformda dile getiriyor

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası(GTO), üyelerinin talep ve isteklerini her platformda dile getirmeye devam ediyor. Üretimin, ekonominin, ihracatın, istihdamın ve katma değerin önemli bir merkezi olan Gebze ve çevresindeki sanayi ve ticaret kuruluşlarının yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi de vize engeli sorunu. Gebze Ticaret Odası, yurtdışı görüşmeleri, uluslararası ticaret ve ihracat için vize engelleriyle karşılaşan iş insanlarının sorunlarını çatı kuruluşları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ilettiklerini belirtti. Gebze Ticaret Odası, yaşanan vize engelleri sorunu için Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a öneri ve taleplerini de sundu.

TOBB Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, iş dünyasında yaşanan engeller ve iş insanlarının yaşadığı vize sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gebze Ticaret Odası yaşanan sorunların çözülmesi için üzerine düşen sorumluluğu alacak

Taleplerini her platforma dile getiren Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Gebze Ticaret Odası, TOBB Başkanının ülkemizin iş dünyasının taleplerini iletmek adına büyük özveri gösterdiğini söyledi. Üyelerinin yaşadığı sorunların çözülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine değinen Gebze Ticaret Odası, vize engellerinin kaldırılması, uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve iş dünyasının küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.