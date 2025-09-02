Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Barosu'ndan Dünya Barış Günü etkinliği

Kocaeli

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında, Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Barosu iş birliğiyle Gebze Kent Meydanı’nda “Barış İçin Sessizlik” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kocaeli Barosu Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar “Her savaşta ilk düşen, insanlığın onurudur” ifadelerini kullandı.

Barışın sadece savaşsızlık değil; adaletin, özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş,“Barış olmadan hiçbir kazanımın, hiçbir başarının, hiçbir değerin kalıcı olmayacağı açıktır. Ne yazık ki bugün dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar ve insani dramlar yaşanıyor"dedi.

Uluslararası kuruluşlar sınıfta kaldı

Filistin ve Gazze'de masum insanların yitip giden hayatlarının herkesin yüreğini derinden yaraladığını dile getiren Abdurrahman Aslantaş, "Aynı şekilde Doğu Türkistan’da yaşanan baskı ve zulümler ile Ukrayna’da devam eden savaş, insanlığın ortak vicdanını sarsmaktadır" ifadelerini kullandı. Aslantaş, Tarih boyuna gücün toplumlar arasında el değiştirdiğine, gücün medeniyet üretmeyen toplumların eline geçtiğinde dünyanın kan ve göz yaşına boğulduğunu belirtti. Aslantaş, 2. Dünya savaşından sonra dünya da düzeni sağlamak için kurulan Birleşmiş Milletler(BM), Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşların krizler karşısında sınıfta kaldığını dile getirdi.