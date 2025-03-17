GEBZESİAD, bölgenin kalkınması için çalışmalarına devam ediyor

Adem Adıgüzel/Kocaeli

2022 yılının başında kurulan GEBZESİAD, bölgedeki iş insanlarını bir araya getirerek sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlıyor. Dernek, yalnızca ekonomik projelerle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

İftar programında birlik ve beraberlik mesajı verildi

Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programında GEBZESİAD yönetimi, Kadın Kolları ve davetliler bir araya geldi. Programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Baltacıoğlu ve Gebze Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Servet Savaş da katıldı.

İftar sonrası yapılan toplantıda GEBZESİAD Başkanı Muhammed Cihad Demirtaş, yeni yönetim kurulu ve Kadın Kolları ile birlikte yoğun bir çalışma sürecine girdiklerini belirtti, Demirtaş, “Yönetim kurulumuz Gebze’nin ekonomik ve ticari hayatına değer katacak projeler üretirken, Kadın Kollarımız da gerçekleştirecekleri sosyal projelerle Gebze’nin bu yöndeki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek” dedi.

GEBZESİAD Kadın Kolları Başkanı Ayla Özel Bahtiyar ise çocuklar, yaşlılar, sokak hayvanları ve ağaçlandırma gibi sosyal konulara yönelik projeler hazırladıklarını ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceklerini ifade etti.