GED Başkanı Özden: Yabancı girişimciyi çekecek iklimi sağlamalıyız

ADANA / EKONOMİ

Uluslararası STK, Junior Chamber International (JCI) Adana Şubesi’nin Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde (SEYTİM) düzenlediği toplantıya katılan Özden, dünya, Türkiye ve bölge girişimcilik ekosistemini değerlendirdi.

JCI Adana Şube Başkanı Necati Ulaştırıcı, önceki dönem başkanları, JCI Adana üyeleri ve davetlilerin katıldığı toplantıda ‘Girişimcilik Ekosisteminde Neler Oluyor?’ başlıklı sunum yapan Esra Özden, pandemiyle birlikte küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların girişimcilik dünyasına olumsuz yansıdığını söyledi.

2023’te girişimlere yapılan yatırımların dünya genelinde düşüş gösterdiğini, Avrupa’da bir önceki yıla göre yüzde 39 azaldığını belirten Özden, şöyle devam etti:

“2021’de 622’den 2022’de 348’e düşen unicorn sayısı 2023’te sadece 100 oldu. Geçen yıl 325 girişime 722 milyon dolar yatırım yapıldı. Globaldeki düşüş eğilimine rağmen Türkiye, tohum girişimde Avrupa 4’üncülüğüne yükseldi. Türkiye’de tohum aşamasındaki girişimlere TÜBİTAK’ın Bigg Fonu, 2024’ün ilk çeyreğinde 143 yatırım yaparak rekor kırdı. Buna baktığımızda Türkiye’de tohum aşamasındaki girişimlerin rakamı oldukça yüksek görülse de bunları büyütemiyor olmak ciddi handikap ve kaynak kaybı. Bugün hâlâ girişimciye verilen destekler değerlendirildiğinde Türkiye’deki en büyük melek yatırımcı devlet. Ekonomi yönetiminin 2030 yılına kadar 5 bin melek yatırımcı hedefini rasyonel buluyorum. Mentor ve melek yatırımcının İstanbul’la birlikte Anadolu’ya yayılması gerekiyor. Startup-kurumsal şirket evliliklerinin artması ve devletin de bu iş birliğini teşvik edecek yönetmelikleri çıkarması şart. Bu yapılırsa yenilikçi, katma değeri yüksek, sürdürülebilir girişimlerimiz artar. Ancak bu yetmez. Dünya genelinde söz sahibi olabilmek için yabancı girişimleri de Türkiye’ye çekecek mekanizmaları geliştirmek gerekir.”

İhtisas kuluçka merkezleri kurmalıyız

Türkiye’nin yenilikçi girişimlerde sektörel dağılımının gelişmiş ülkelerle paralellik göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Özden, “Oyun, yapay zekâ ve fintech alanlarındaki girişimlerde şu an dünyada söz sahibiyiz. Özellikle önümüzdeki süreçte fintech alanında unicorn çıkarma beklentimiz var. Bunlar sevindirici gelişme. Ancak, başta yapay zekâ olmak üzere bu alanlarda ihtiyaç sınırsız. Bu alanlarda ihtisas kuluçka merkezleri kurmak, teşvik etmek zorundayız” diye konuştu.