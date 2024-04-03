Eskişehir Sanayi Odası, gençleri meslek sahibi yapıyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağı yetiştirme ve endüstriye kazandırmanın en önemli öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası’nın en büyük yatırımlarından biri olan ESO Akademi ile işsiz gençlerimizin istihdam edilebilirlikleri artırmak amacıyla birçok alanda mesleki eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2 bin kişiyi eğitmek ve eğittiğimiz gençlerin önemli bir kısmını firmalarımızda istihdam ettirmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek” dedi.

İstihdam çalışmaları sürecek

BEBKA desteği, ESO ve FESTO TR iş birliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin FESTO TR onaylı sertifika almaya hak kazanacağı belirten BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ise, “Bölgede genç istihdamına yönelik olarak eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. BEBKA olarak, 2022-2023 yılları Kalkınma Ajansları teması olan “Genç İstihdamı” kapsamında birçok eğitim programı düzenledik. 2024 yılında da bu eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın İstihdamı/Kadın Girişimciliği” konusunda da sanayi ve diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan niteliklere göre eğitim ve istihdam programları düzenleyerek istihdama daha çok katkıda bulunacağız. Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte gerçekleştireceğimiz Mekatronik Uzmanlık Programı sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı yaratırken gençlere ve kadınlara istihdam imkânı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.