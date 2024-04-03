Marble İzmir’de kurulum başladı

İZMİR / EKONOMİ

Binlerce yıldır doğal taşların dünyadaki en önemli rezerv alanı olan Türkiye’nin bu alandaki liderliğini dünyaya gösteren Marble İzmir için ülkenin dört bir yanındaki taş ocaklarından getirilen blok taşlar da fuarizmir’de sergilenecek. Operasyonun ilk gününde 80’e yakın doğal taş, vinçlerle sergileme alanına indirildi. Fuara getirilen ilk doğal taş ise Antalya Elmalı’daki ocaktan çıkarılan ve uluslararası piyasada Claudia Cream olarak adlandırılan bej mermer oldu. Doğal görünümü, estetik yapısı ile dikkat çeken bej mermer, iç ve dış mekanlardaki birçok alanda rahatlıkla uyum sağlaması ile çok fazla tercih edilen bir mermer çeşidi olarak ön plana çıkıyor.

Dünyadaki doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 35’ine sahip Türkiye, çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’de 80’in üzerinde değişik yapıda, 120’nin üzerinde değişik renk ve desende doğal taş rezervi bulunuyor. Uluslararası piyasada en tanınmış doğal taş çeşitleri, Marble İzmir’de sergileniyor. Ağırlıkları 20 ile 30 ton arasında değişen ham blokların alandaki yerleşimi, 16 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. TIR ve kamyonlarla fuarizmir’e getirilecek renk renk, çeşit çeşit bloklar; fuar boyunca sergilenecek. Operasyon süresince bin 500’ün üzerinde blok taşın alana getirilmesi planlanıyor.

Bu yıl Cemar Traverten & Mermer ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Marble İzmir Fuarı, dört gün boyunca sektörün Türkiye ve dünyadaki tüm bileşenlerini bir araya getirecek. Fuar, Türkiye’nin önemli madenlerinden gelecek doğal taşların yanı sıra son teknoloji iş ve mermer makineleri ile makine sarf malzemelerini görücüye çıkaracak. Fuar kapsamında açık alanda blok ve iş makinaları, A ve B hollerinde doğal taş, C holünde doğal taşların yanı sıra makineler, D holünde ise sarf malzemeler sergilenecek. Binin üzerinde katılımcının yer alacağı fuarı, yerli ve yabancı 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.