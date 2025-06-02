GED Başkanı Özden: “Yüksek faiz girişimcilik ekosistemini bozdu”

ADANA/EKONOMİ

GED’in 4’üncü olağan genel kurulu Çukurova Kalkınma Ajansı’nda yapıldı. Yeniden GED Başkanlığına seçilen Esra Özden, girişimcilik ekosisteminin güncel durumunu değerlendirdi. Pandemi ve sonrasında konvansiyonel sektörden inovatif girişimciliğe ilginin arttığını ancak bugün bu ilginin oldukça azaldığını belirten Özden, “Türkiye’nin ilk dijital kuluçka merkezini kurduk. Merkeze kayıt olma şartını yenilikçi proje olarak belirledik. Türkiye’nin dört bir yanından kuluçka merkezimize kabul ettiğimiz 250’nin üzerinde inovatif girişimciye eğitim ve mentör desteği verdik ama bu girişimciler yatırım alamadı. Yüzde 50’si yatırımcı ve finans bulamadığı için projesiyle birlikte yurtdışına gitti. Dünya ticaretinde dengelerin değiştiği bu dönemde bu gençleri kaybetme lüksümüz yok. İnovatif girişimcinin yatırım bulma kurgusunu yeniden belirlemeli ve sistemi güçlendirmeliyiz” dedi.

“Yeni düzenlemelere ihtiyaç var”

Özden, başarılı girişimcilerin özellikle teknik lise ve mühendislik fakültelerinden beklendiğini ancak Türkiye’nin yeterince yenilikçi girişimci çıkaramadığını söyledi. Zaten az sayıdaki nitelikli girişimcinin yatırımcı bulamama engeline takıldığını anlatan Özden, “Katma değeri yüksek, teknoloji yoğun girişimler için önce nitelikli insan kaynağı sonra bu insan kaynağını uzun süre istihdam edecek bir yapı kurmak gerekiyor. Konvansiyonel sektördeki yatırımcı geri dönüşü çabuk arzuladığı için yenilikçi girişimlere yatırım yapmıyor. Yeni girişimcilerin finans kuruluşlarından teminatsız kaynak sağlayabilmeleri zaten mümkün değil. Geriye GSYF ve melek yatırımcılar kalıyor. İşletmesini ayakta tutma çabası veren iş dünyası artık inovatif girişimlere yatırım yerine yüksek faiz ortamında mevduata yönelmeyi tercih ediyor. Türkiye’nin yenilikçi girişim ekosisteminde yeni düzenlemelere ihtiyacı var” diye konuştu.

“Global yatırımcının ilgisi azaldı”

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yabancı ilgisinin 2023’e göre azaldığını dile getiren Özden, Startupwatch’ın son yayınladığı raporda, global yatırımcıların Türkiye girişimcilik ekosistemini hâlâ önemli bir potansiyel olarak gördüklerini ancak, ekonomideki belirsizliğin ve öngörülemeyen hükümet politikalarının en önemli engeller olarak dikkat çektiğini kaydetti. Esra Özden, “İçerideki koşullar nedeniyle Türkiye’den yatırım alamayan girişimci, global yatırımcıların da odağında olamıyor” ifadesini kullandı.

GED’in yeni yönetimi belirlendi

Genel kurulda GED’e yeni katılan Dr. İbrahim İnan, Nuri Murat Avcı, Ahmet Tunalı, Hakan Çalışkantürk, Cengiz Akcan, Jankat Paul Günsel ve İdris Albayrak’a Esra Özden tarafından üyelik rozeti takıldı. Esra Özden Başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; şu isimlerden oluştu: Barış Avcı, Gürtan Ergene, Tezcan Altunordu, Şahin Mangtay, Y. Cenk Dağsuyu ve Nuri Murat Avcı

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