Geleceğin girişimcileri Eskişehir’de buluştu

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

1-7 Mart Girişimcilik Haftası kapsamında, Fikridea Networking Hub ve Habitat Derneği iş birliğiyle düzenlenen Innovib(es) Girişimcilik 101 etkinliği, Haller Gençlik Merkezi’nde geleceğin liderlerini bir araya getirdi. Etkinlik, 15-25 yaş arasındaki 125 genç katılımcıyı, girişimcilik dünyasında ilk adımlarını atmaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri için bir araya getirdi. Habitat Derneği’nin Master Eğitmenleri Ayşe Naz Kara, Karya Kortel, Sedef Su Düldül, Alpgiray Özcan ve Batuhan Osman Arkalı rehberliğinde gerçekleşen programda, katılımcılara tasarım odaklı düşünme, dijital medya okuryazarlığı, Google araçları, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve Pre-Bootcamp alanlarında sertifikalı eğitim sunuldu.

Habitat Derneği Kurucusu Sezai Hazır, saygıyla anıldı

Etkinlik sırasında, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunan Habitat Derneği Kurucusu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, rahmetle anıldı. Yaptığı konuşmada Sezai Hazır’ın girişimciliğe verdiği öneme vurgu yapan Fikridea Networking Hub CEO’su Umut Rallas şunları söyledi: “Gönüllülük esaslı hayatlara dokunmanın geleceğe nasıl etki edeceğini öğrendiğimiz çok özel bir isimdi: Sezai Hazır. Hem kurucu başkanlığını yaptığı Habitat Derneği’nde hem de başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Genç Girişimciler Kurulu’ndaki çalışmalarıyla hepimiz için rol modeldi. Çok erken kaybettik. Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için yaptığı tüm katkılar her zaman hatırlanacak. Ruhu şad olsun. Saygıyla ve özlemle anıyorum.”

Konuşmasında genç girişimcilerin potansiyeline duyduğu güvene vurgu yapan Rallas, “Gençlerin dinamizmi ve yenilikçi bakış açısı, girişimcilik ekosisteminin en büyük gücüdür. Habitat Derneği ile iş birliği yaparak düzenlemiş olduğumuz Innovibes Girişimcilik 101 etkinliğimizde, gençliğe duyduğumuz güven ve bu potansiyelin sınırsızlığı nedeniyle “Fikirden Geleceğe” mottosunu belirledik. Yaştan bağımsız olarak bugünün genç fikirlerinin geleceği şekillendireceğine inanıyoruz. Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim; eleştiri yağmurundaki Z kuşağına, yani bu gençliğe ‘A’dan Z’ye güveniyorum.’ Bugün katılım göstermiş olan genç kardeşlerimin eğitimlere olan ilgisi ve geliştirdikleri çözüm odaklı yaratıcı iş fikirleri, şehrimizin girişimcilikte nasıl bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük emaneti olan Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençler, bizim en büyük umudumuzdur. Onların girişimcilik yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Program boyunca, iş hayatlarında önemli konumlara sahip birçok isim de gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Etkinliğe katılanlar arasında; ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özkan, Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz, Eskişehir Kadın Girişim ve Destekleme Derneği Kurucu Başkanı Av. Ayşe Demirdöver, Alarko Tarım A.Ş’den Ayşe Nur Songil, Unit Ofis Kurucusu Ayşem Gökbayrak Cer, Progino Ar-Ge Kurucu Ortağı Ayla Yöntem, Odunpazarı Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden Gözde Kıyak Belköbet ve Aslıhan Ekici, Av. Şaha Elif Ergin, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Emre Genç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Cenk Sungur, Makropor Jeoloji Kurucu Ortağı Ahmet Can Sucuoğlu, Keşifyolu Teknoloji A.Ş. Kurucu Ortağı Prof. Dr. Mehmet Başar, Progino Ar-Ge Kurucu Ortağı Oğuz Yöntem, Prof. Dr. Uğur Avdan ve RHI Magnesita A.Ş.’den Cemre Songil yer aldı. Eskişehir’in bir gençlik şehri olarak girişimciliğe ve yeniliğe verdiği önemi vurgulayan katılımcılar, gençlerin kendilerine ve fikirlerine güvenmelerini belirtmekle birlikte iş hayatlarındaki tecrübe paylaşımlarıyla da gençlerin geleceğine ışık tuttular.

Fikridea, gençlerin girişimcilik yolculuğunda destek olmaya devam edecek

7 Mart tarihinde ilki düzenlenen Innovib(es) Girişimcilik 101 etkinliği, gençlerin girişimcilik ekosisteminde kendilerini geliştirmeleri ve sağlam temeller üzerine inşa edecekleri projeler için güçlü bir zemin oluşturdu. Fikridea Networking Hub, sunduğu uzun vadeli destek programlarıyla da girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor. Deneyim Haritası Projesi ile gençlere mentorluk desteği sağlayarak girişimcilik yolculuklarını daha bilinçli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflerken, Genç Endüstri Programı ile akademi ve sanayi iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, girişimcilerin fikir aşamasından start-up aşamasına kadar tüm süreçlerinde yanlarında olup, yatırım yapabilecek potansiyele sahip bir yapı oluşturuyor. Bu çalışmalar, Eskişehir’in girişimcilik alanındaki potansiyelini güçlendirmeye katkı sağlarken, gençlerin iş dünyasına daha donanımlı adım atmalarına destek oluyor.