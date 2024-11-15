“Gerekirse belediye olarak alım yapar, zeytini tarlada bırakmayız”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Mudanya’da zeytin hasadının başlamasıyla birlikte üreticiyi tarlada ziyaret eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç çiftçilerle hasat yaptı. Açıklanan fiyatların beklentinin altında kaldığının altını çizen Deniz Dalgıç, “Mudanya Belediyesi olarak şu an piyasayı gözlemliyoruz. Eğer rakamlar aşağıya giderse üreticimize destek olmak adına zeytinin biraz daha yüksek fiyattan satılabilmesi için belediye olarak satın almaya gidebiliriz. Ayrıca yağ üretimi, zeytinin yağhanelere teslimi konusunda da desteğimiz olabilir” dedi.

Çiftçinin her aşamada yanında olduklarını vurgulayan Dalgıç, “Aslında bizim temel hedeflerimiz arasında Mudanya’nın bir zeytin ve zeytinyağı markasını oluşturmak yer alıyor. Bu anlamda belki bu yıl bir fırsat olabilir. Bu sezon rekolte yüksek ancak fiyatlar düşük. Hem fiyat regülasyonuna yardımcı olmak hem de kendi markamızı yaratıp zeytin ve zeytinyağımızı piyasaya sürüp tüketiciyle buluşturmak düşüncemiz var. Piyasayı izliyor ve gözlüyoruz. Hasat daha çok yeni. Eğer olumsuz bir durum olursa, çiftçimizin zeytinini tarlada bırakmayız” ifadelerini kullandı.

“Markalaşma ve pazarlama işbirlikleri sürecek”

Zeytinin markalaşması ve pazarlanması konusunda işbirlikleri için de adım attıklarını vurgulayan Dalgıç, “Yerel üretim kooperatifleri ile ortaklıklar kurmak ve bu ortaklıklarımızı genişletmek istiyoruz. Markalaşma, marka üretimi ve yurt içi ile yurt dışına pazarlanması konusunda da işbirliklerimiz devam edecek.” dedi.

Tirilye tipi zeytin ile ilgili yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun sürecinin devam ettiğini de hatırlatan Deniz Dalgıç, “Markalaşma yolunda çok önemli bir adım. Tüketiciler genellikle Tirilye tipi zeytinin peşindedir. Biz de bunu bir kez daha belgeleyip, piyasada böyle var olmasını sağlamak istiyoruz. Dünyanın en güzel sofralık zeytini de Mudanya ve Tirilye’de yetişir” diye konuştu.