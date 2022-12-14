Geri dönüşüm sektörü ‘enerji’ ve ‘kayıt dışı’ kıskacında

Eray ŞEN



OSMANİYE - Osmaniye OSB’deki tesislerinde 2011’den bu yana üretim yaptıklarını, şu anda 60 kişi istihdam ettiklerini belirten Ali Özyurt, “Yurt dışından plastik hurdalarını alıyor, temizliyor, işleyip granül haline getiriyoruz, boru ve poşet fabrikalarına satıyoruz” bilgisini verdi.

Sektörle ilgili sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Özyurt, şunları söyledi: “Hammadde üretimi yapıyoruz ancak bu dönemde ürettiğimiz hammaddeler, iş ortaklarımızı kurtarmıyor. Başta enerji olmak üzere yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanıyor. Enerji maliyetlerinden dolayı kimse şu anda stok maliyeti yükünü taşıyamaz. Hiçbir firma, satmadığı ürünün enerjisini ödeme riskine girmez. Çünkü bizim sektörde enerji maliyetleri çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Tesisimiz tam kapasite çalıştığında, aylık 5-5.5 milyon TL enerji maliyeti oluyor. Tam kapasite demek, aylık ortalama 1.000 ton granül üretimi anlamına geliyor.”

“PAGEV’de ‘merdiven altı’ sorununu gündeme getirdik”

Kayıt dışı çalışan tesislerin de sektörün önemli sorunları arasında olduğuna dikkat çeken Özyurt, “Kayıt dışı tesisler, haksız rekabete yol açıyor, kurumsal firmaları zor durumda bırakıyor. Türkiye’de kayıt dışı bitirilirse, herkes rahat eder. Kayıp-kaçak önlendikten sonra, herkes eşit şartlarda rekabet edince, birisi çok, birisi az satar ama herkes işine gücüne bakar” diye konuştu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) bünyesinde olduklarını aktaran Özyurt, “Merdiven altı üreticilerden kaynaklanan sorunu orada da dile getirdik. Bunu takip etmek, ciddi bir denetim yapmak devlet kurumlarının yapması gereken bir iş. Son yıllarda sektöre aşırı yatırım yapıldı, sektöre yabancı çok sayıda firma bu işe girdi. Bugün Türkiye’de kendi ihtiyacının üç katı üretim var, büyük oranda ihraç ediliyor” dedi.

“Avrupa firmaları, ‘mecburiyetten’ atık malzeme kullanıyor”

Sektörün bir diğer gündem maddesinin ise ‘yurt dışından hurda temininde yaşanan zorluklar’ olduğunu vurgulayan Özyurt, şöyle devam etti: “Petrokimya fabrikaları orijinal hammadde fiyatını, düşük talep nedeniyle aşağı çekti ve geri dönüşümden elde edilen granül ile orijinal granül fiyatları birbirine yaklaştı. Firmalar da haklı olarak orijinali tercih etmeye başladı. Dünyada orijinal hammadde fiyatları düştüğü için, buna bağlı olarak Türkiye’ye hurda gelişi de azaldı. İthal atığın azalmasının bir diğer nedeni Avrupa’nın işleyecek atık bulmakta zorlanması. Avrupa firmaları karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik uygulamalar nedeniyle, belirli oranda geri dönüşümden gelen malzeme kullanmak zorunda ve artık bunu Türkiye’ye göndermek yerine kendileri işliyor.”

“Çatı GES ile enerjimizin yüzde 25’ini karşılayacağız”

Enerji maliyetlerindeki artış devam ettiği için bütün firmaların güneş enerjisi sistemi (GES) kullanmaya yöneldiği söyleyen Özyurt, “10 bin metrekare kapalı alanımızda çatının tamamına GES kuruyoruz. İlk etapta 1 MW kurulu güce sahip olacak, daha sonra 1.3 MW’a çıkartacağız ve ihtiyacımızın yüzde 25’ini GES’ten karşılayacağız” dedi.