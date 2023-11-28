Geri dönüşümde büyük buluşma Adana’da

Eray ŞEN/ADANA

Solis Renewable Hub’ın organize ettiği Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık desteği, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana Ticaret Odası ve Çukurova Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen REWA Anatolia Fuar ve Konferansı 15-17 Şubat 2024’de Adana’da yapılacak.

Etkinlikte; yeşil ve döngüsel ekonomi sektörlerindeki son teknolojiler, hizmetler ve endüstriyel çözümler sergilenecek. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarda; su yönetimi, atık bertaraf etme, tekstil, biyoenerji, toprak yönetimi ve koruma, ulaşım, tarım ve sürdürülebilir kentsel kalkınmayı kapsayan çevre hizmetleri, çözümleri ve teknolojileri alanlarında uzmanlaşan şirketler yer alacak. Fuar ayrıca konferanslar ve B2B toplantılarına da sahne olacak. Toprak, hidrosfer, kıyı ve kent alanlarının restorasyonu ve ekolojik yapının canlandırmasına yönelik sektörel tedarik zincirlerinde döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi gibi konularda, 100’ü aşkın konuşmacının katılacağı 25 oturum yapılacak.

4 kıtadan 5 bin 500 sektör profesyoneli bekleniyor

REWA Anatolia Fuar ve Konferansı tanıtım toplantısı Adana Divan Otel’de Pozantı Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çay, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram ve Solis Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel’in katılımıyla yapıldı. Genel Müdür Gürel, mottolarını ‘Yerel Çözümler, Küresel Etki: REWA Anatolia Adana’ olarak belirlediklerini söyledi. Atık sorununun küresel olduğunu ancak çözümün yerel ve küresel önlemlerin birbirini desteklemesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Gürel, şubat ayındaki buluşmada; 4 kıtadan 5 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelini ağırlamayı hedeflediklerini, 80’den fazla katılımcının organizasyonda yer alacağını aktardı.

Kıvanç: Bu süreçten kaçabilme şansımız yok!

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı konuşmada geri dönüşüm tüm dünyada her geçen gün önemi artan bir kavram haline geldiğine dikkat çekerek, “Ülkeler bu konuda özel stratejiler ve politikalar geliştirmeye başladılar” dedi. Avrupa Birliği’nin, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını hayata geçirdiğini hatırlatan Kıvanç, “Süreç; 1 Ekim 2023’ten 31 Aralık 2025’e kadar bir geçiş dönemi olarak uygulanıyor ve 3 aylık raporlama yükümlülüğü var. Mali yükümlülüklerin devreye girdiği 1 Ocak 2026 itibarıyla asıl uygulama dönemi başlayacak. Uzmanlara göre, 2026’da Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Yönetmeliği uygulamasından Çin ve Rusya’nın ardından en olumsuz etkilenecek ülke Türkiye. Bu süreçten kaçabilme şansımız yok. Ya bu vergileri ödeyip rekabet etmeye çalışacağız. Ya da bu kurallara uyacağız. Rakiplerimize karşı vergi avantajı elde etmiş olacağız” diye konuştu.