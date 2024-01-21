GES projelerine 14 milyon TL destek veriliyor

İZMİR / EKONOMİ

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile firmaların yeşil dönüşümünün kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Yeşil Sanayi Dönüşüm Programı’nın sanayiciler için bir şans olduğunu söyledi.

Her geçen gün Avrupa Yeşil Mutabakatı kuralları ve yaptırımlarına yaklaşıldığına dikkat çeken KESİAD Başkanı Günel, “Sınırda karbon uygulaması devreye girdiğinde firmaların üretim yolculuklarında karbon ayak izini ciddi oranda küçültmeleri gerekiyor. Bunun en hızlı yolu ise yenilenebilir enerji kullanımını devreye almaktan geçiyor. O sebeple Yeşil Sanayi Dönüşüm Programı’nı sanayicilerin tanıtımına sunmak, kapsamındaki destekleri anlatmak istedik. Sanayicilerimiz bu programın desteklerinden faydalanarak özellikle güneş enerjisi kurulumu çok hızlı hayata geçirilebilir” diye konuştu.

Güneş enerjisi yatırımı ön planda

Açılış konuşmasından sonra KOSGEB İl Müdürü Dr. Levent Arslan, Yeşil Sanayi Dönüşüm Programını anlattı. KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığında hazırlanan programın küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Arslan, “Program KOBİ’lerin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi olarak iki başlıkta hazırlandı. Her iki programda da ciddi destekler öngörülüyor” diye konuştu.

KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi kısmında destek üst liminitinin 14 milyon TL, destek oranının ise yüzde 60 olduğunu söyleyen Arslan, “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi bölümünde ise destek üst limitimiz 4 milyon TL ve destek oranımız yüzde 70” dedi.