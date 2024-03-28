GESİAD Başkanı Papatya: “İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz”

EKONOMİ (BURSA) - Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), düzenlediği ‘İftar Buluşması’ programı ile üyeleri ve Bursa iş dünyasını bir araya getirdi. Almira Otel’de gerçekleşen organizasyona TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Kaya, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, BUDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve KALDER Bursa Şubesi Başkanı Serkan Ürkmez ile üyeler katıldı. Programın açılışında konuşan GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, “Dünyayı, doğal kaynakları hoyratça tüketirken, insanların birbirine sevgisinin, saygısının kalmadığı bir ortamı yaşar olduk. Global anlamda ekonomik krizler, bölgesel güç mücadeleleri, savaşlar, hayatın doğal akışını değiştiren salgınlar yaşanıyor. Çalışma barışının bozulduğu, paranın değerinin kalmadığı bir zamandayız. En masum ifadeyle dile getirmek istiyorum ki; bu durum hepimizi zorluyor. Yarının ne getireceğini bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki başka Türkiye yok. Elbette umutsuz değiliz ama zorlanıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

GESİAD’ın iftar programında televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğünde İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mehmet Okuyan ile Felsefeci Yazar Prof. Dr. Caner Taslaman, bir Ramazan söyleşisi gerçekleştirdi. Programda ayrıca GESİAD’ın yeni üyelerine de üyelik belgeleri takdim edildi.