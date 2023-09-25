GGC'den NBE'ye ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen ödül töreni 20 ekim 2022 tarihinde vefat eden Raif Türk ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazetecilere adandı.

Kentin tüm dinamiklerinin yanı sıra il dışından da birçok gazeteci ve davetlinin katıldığı ödül töreninde Nasıl Bir Ekonomi gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Mahir Solmaz ekonomi dalında ki birincilik ödülünü i Alvero Mobilya İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda " Tok Evin Aç Kedileri" kitabının yazarı Medeni Dilek taktim etti.

Gece de GGC onursal üyesi Raif Türk'e vefa ödülü verildi. Ödülü alan eşi Yıldız Türk yaptığını konuşmasında, çok duygusal bir gece, canım o kadar acırken sevgili Raif Türk'ün eşi olmanın onurunu, şerefini yaşıyorum diyerek " Bu gecenin rahmetli eşim Raif Türk ve 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz merhum gazetecilere adanması kelimenin tam anlamıyla ahde vafadır" dedi.