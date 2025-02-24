Gimas, Malta’daki 10 milyon euroluk tesisini bu yıl devreye alacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekareye ulaşan tesislerinde başta enerji olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik makineler ve makine parçaları imalatı yapan Gimas Makine, Malta’da kurulan üretim tesisini bu yılın sonunda devreye alacak.

Üretim teknolojisini her yıl yaptıkları rutin yatırımlarla yenilediklerini söyleyen Gimas Makine Genel Müdürü Can Yarangümelioğlu, “Malta’daki yatırımımız Avrupa Birliği’nin bu ülkedeki yatırım teşviki politikalarıyla doğrudan ilişkili. Yatırım yapma daveti Malta’dan bize geldi. Yapılan görüşmelerden sonra burada yatırıma karar verdik. 2024’te başladığımız bu projeye şu ana kadar 8 milyon euro yatırım yaptık. Bu rakam 10 milyon euroya ulaşacak. 10 bin metrekare alanda hayata geçecek tesisimizde, 2025 yılının sonunda seri üretime başlamayı hedefliyoruz” dedi.

Her yıl yaptıkları yeni yatırımlarla büyümelerini sürdürdüklerini belirten Yarangümelioğlu, “En son geçtiğimiz ay 5 milyon euroluk yeni tezgah alımı yaptık. Şu anda 50’nin üzerinde üretim tezgahı ile 20 ülkeye ihracatımıza devam ediyoruz. Çimento değirmenlerinin yanında bugün artık karbon emisyonlarını azaltıcı ürünler, rüzgar jeneratörleri, hidroelektrik santralleri alanında üretim yapıyoruz. Tüm üretimimizin yüzde 40’ını sadece yenilenebilir enerji ürünleri oluşturuyor” dedi.

“Satışlarımızı yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz”

Üretim kapasitelerini artırmak ve verimliliği yüksek seviyeye çıkarmak için yeni tezgâh yatırımlarını da hızlandırdıklarını belirten Yarangümelioğlu, “Mevcut tezgahlarımızı sürekli yenileyerek üretim teknolojimizi güncellemeye devam ediyoruz. En son 5 milyon euroluk yeni bir tezgah alımı yaptık. Daha az insan gücü gerektiren, daha verimli sistemlere geçiyoruz. Gimas, sektöründeki yeri konusunda dünyada ilk üçte. Geçtiğimiz yıl 30 milyon euroluk ihracat gerçekleştirdik. 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025’te satış rakamlarını yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. 4-5 yıl süren çalışmalarımız ve sonrasında müşterilere sunduğumuz ürünlerimiz mevcut. Türkiye’nin ihtiyacı olan ara mamulleri her sanayi üreticisinin üretmesi gerekiyor. Dışa bağımlılığın kaldırılması aslında hepimizin sorumluluğu” diye konuştu.

Almanya’da bir irtibat ofisi ve depolama birimi kurduklarını da vurgulayan Yarangümelioğlu, Gimas’ın ihracatının yüzde 30’unu Almanya’ya yaptığını sözlerine ekledi.