Gizer: Dünyada sivil toplum kuruluşlarının önemi artacak

ADANA / EKONOMİ

ADSİAD Başkanı Vedat Gizer’in ev sahipliğindeki programa, ADSİAD’ın eski başkanlarından TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof.Dr. Meryem Tuncel, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, ÇUKUROVA SİFED Başkanı Başkanı Berman Mantı ve Adana Genç İş İnsanları Derneği (ADANA GİAD) Başkanı Alican Boğa da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda güven tazeleyen ADSİAD Başkanı Vedat Gizer, yeni üyeleri kutladığı konuşmasında, globalleşen dünyada bilişim, teknoloji, dönüşüm ve yapay zekanın önemine dikkat çekti. Gizer, ADSİAD’ın 33 yıllık mazisiyle Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini savunduğunu, değişen dünya düzenine ayak uydurmaya çalıştığını vurguladı.

ADSİAD’ın iki Türk İş Dünyası (TÜRKONFED) Başkanı çıkardığını, ADSİAD üyesi Berman Mantı’nın da Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı seçildiğini hatırlatan Gizer, “Bundan sonraki dönemde sivil toplum kuruluşlarının önemi daha çok artacak. Çünkü tüm dünyaya baktığımız zaman siyasal düzenin toplumların beklentilerini karşılamadığını görebiliyoruz. Bireyler kendilerini en iyi şekilde ifade edecekleri, ait hissedecekleri ve en layıkıyla temsil edileceklerine inandıkları, hareket kabiliyeti yüksek, yeniliklere açık ve uyum sağlayabilen oluşumlar istiyor” diye konuştu.

“Kalkınmanın yolu Anadolu’dan geçiyor”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, konuşmasında Adana’nın bir marka değeri olan ADSİAD çatısı altında bugüne kadar önemli işler başarıldığını vurguladı.

Sönmez, kalkınma yolunun Anadolu’dan geçtiğini ve bu konuda derneklere ve federasyonlara çok iş düştüğünü belirtti. Anadolu’da en büyük sorunlardan birinin insan kaynağı olduğunu anlatan Sönmez, şöyle devam etti: “Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlayamazsak, ülkemizi dünyada yeni şekillenmekte olan, ekonomik mimariye de hazırlayamayız. Eğitimin temel hedefi, gençlere yeni çağın becerilerini kazandırmak olmalı. Bu yüzden ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında, Ana Rota Eğitim’ teması ile gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda, ‘Hayalimizdeki Türkiye’nin odağına eğitimi koyduk. Hazırladığımız politika belgesi ile Orta Eğitim Tuzağı’ndan Çıkış’ın, ikinci yüzyıldaki kalkınma hamlemiz için zorunluluk olduğunu savunuyoruz. ‘Orta Eğitim’, ‘Orta Gelir’ ve ‘Orta Demokrasi’ tuzaklarının, kavramsal olarak birbiriyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyoruz.”