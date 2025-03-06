EKONOMİ (BURSA) - UİB’in 2025 şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat ayındaki ihracatı 3.1 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk 2 aylık ihracat tutarı da 6 milyar 187 milyon 633 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak üyelerimize yeni pazarlar kazandırmak amacıyla sürekli çalışıyoruz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere global pazardaki durgunluğa rağmen ihracatımızı sürdürüyoruz” dedi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) şubat ayında ihracatı 2 milyar 624 milyon 829 bin dolar olarak gerçekleşirken, ocak ve şubat ayları ihracat toplamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 5 milyar 248 milyon 508 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), şubat ayında 98 milyon 77 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in yılın ilk 2 aylık ihracatı ise 201 milyon 999 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayı ihracatı 68 milyon 212 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), ocak ve şubat ayları ihracatı toplamı ise 127 milyon 445 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Şubat ayında, 22 milyon 85 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), bu yılın iki aylık dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 43 milyon 350 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Şubat ayında, 12 milyon 624 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), ocak ve şubat aylarında toplam 25 milyon 688 bin dolarlık dış satışa imza attı.