Göbeklitepe, yılın ilk 7 ayında 326 bin kişiyi ağırladı

ŞANLIURFA/EKONOMİ

Dünya tarihinin akışını değiştiren ve 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, ilk 7 aylık ziyaretçi sayısı bakımından önceki yılları geride bıraktı. Göbeklitepe’yi 2022 yılının ilk 7 ayında 290 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 36 bin artış ile 326 bin olarak kayıtlara geçti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgenin tanıtımı ve turizm hareketinin daha da gelişmesi için Göbeklitepe ile ilgili çalışmaları hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti. Vali Şıldak, “Taş Tepeler Projesi kapsamında 10 farklı noktadaki kazı çalışmalarıyla adeta açık hava müzesi niteliğinde zengin arkeolojik mirasa sahip olan Şanlıurfa, yürütülen çalışmalarla bu kültürel mirasın her geçen gün açığa çıkarılması sonucunda daha çok ziyaretçiyi misafir edecek, kültür ve turizm şehri kimliği güçlenecek” dedi.