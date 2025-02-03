Gökhan Temur tekrar MÜSİAD başkanı seçildi

İZMİR / EKONOMİ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi’nin 25. Olağan Genel Kurulu Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gökhan Temur yeniden başkanlığına seçildi.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, “Güzel İzmir’imizde İki yıldır taşıma şerefine nail olduğumuz MÜSİAD bayrağını büyük bir ciddiyet, mesuliyet ve hassasiyetle daha yükseğe çıkarmak için tüm ekibimizle ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Genel kurulumuzla birlikte, yenilenerek güçlenecek, aynı aşk, heyecan ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur konuşasının devamında “MÜSİAD İzmir yeni yönetimimiz ve tüm üyelerimiz ile, kurumsal yönetim anlayışıyla, İzmir’imize iz ve eserler bırakmak için gece gündüz çalışacağımızı buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Yeni dönemde dört ana başlıkta; kalkınmaya destek, sektörlerin kümelenmesi, sosyo-ekonomik dönüşüm ve sivil katma değer konularımızı tek tek ele alıp şehrimize ayrı bir katma değer oluşturacağız. İnşallah yapmış olduğumuz 25. Olağan Genel Kurul'un hayırlara vesile olmasını diliyorum, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.