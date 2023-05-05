Gökmen Akyürek ve ekibi MTOSB yönetimine aday oldu

Adnan AÇIKGÖZ



MERSİN - AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek ve ekibi, 25 Mayıs’ta yapılacak Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu seçimleri için adaylığını açıkladı. Toplantıda yaptığı konuşmada yaklaşık 1 yıl boyunca süren görüşmelerde yüzlerce iş insanının desteğini arkasına aldığını ifade eden Gökmen Akyürek, kendi yönetiminde yer alacak 18 sanayiciden Ferhat Gürüz, Fahrettin Aşut, Mustafa Kayın, Mehmet Şimşek Turgay Altıntaş ve Melih Mis ile değerlendirme toplantısında buluşarak yeni yönetime talip olduklarını duyurdu.

Akyürek, “Üreten, katma değer sağlayan Mersin’in sanayi üretim üssünde olması gereken hizmetler eksik bırakıldı. Sanayiciler yanlış uygulama ve eksik hizmetlere kurban edildi. Mevcut başkan 19 yıllık görevi süresince tamamlanmayan tüm projelerden sorumludur. Lokasyonu ve potansiyeli açısından çok daha iyi yerlerde olmayı hak eden kentimiz sanayisinin kalkınması, akılcı projelerle mümkün olabilir. Dünyanın sanayi 4.0 devriminde kat ettiği mesafeye ulaşmamız için teknolojik altyapıyı ve inovatif çözümleri sanayicimizin hizmetine sunmalıyız. Ancak geride bıraktığımız süre içerisinde bahsettiğimiz konulardan uzak bir yönetim anlayışıyla idare edilmemiz, Mersin’e zaman kaybettirdi” dedi.



Şu ana kadar MTOSB’de yapılan hataları telafi etmek, Mersin sanayicisinin sorunlarını çözmek için yönetime talip olduklarını ifade eden Gökmen Akyürek, “Gelecek nesillere ışık olmak için bu göreve talibiz. Projelerimizi ilerleyen günlerde düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağız. Yönetim hatalarını, yapılamayanları ve Mersin’in geri kalma nedenlerini anlatacağız” diye konuştu.