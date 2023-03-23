GOSB’un yeni  başkanı belli oluyor

Sabiha TOPRAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Şişmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Mızraklı ve Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Yıldırım’ı üç ay görevden uzaklaştırdı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin görevden alınmasının ardından yeni yönetiminin bugün bir araya geleceği öğrenildi.

GOSB müdürlüğü, son yapılan genel kurulda yedek üye olan isimleri Ayşe Akşit, Kazım Taycı, Altan Aras Fakılı ve Kemal Kaya’yı bugünkü yönetim kurulu toplantısına davet etti. Edinilen bilgilere göre bugünkü GOSB’un yeni başkanının seçileceği ve oluşan yönetimin GOSB’u olağanüstü genel kurula götüreceği öğrenildi.

GOSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Yasa'nın önerilmesi bekleniyor.