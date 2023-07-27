GOSB'un yeni başkanı Ercüment Sarıtaş oldu

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

Gebze OSB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Sarıtaş Paslanmaz Çelik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş oldu.

113 sanayicinin katılım sağladığı seçime Beyaz Liste ile katılan Ercüment Sarıtaş, 73 oy ile başkan seçildi.

Ercüment Sarıtaş “GOSB, Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi. Amacımız tabii ki buranın imajını geliştirmek ve firmalarımıza ve sanayimize değer katması bakımından üstümüze düşün ne varsa yapacağız. Her şeyden önce sanayicilerimize huzur, şefkat ve sevgi getireceğiz. Sükuneti sağlayacağız ve sevgiyi yayacağız. Bölgemize sahip çıkmamız lazım”dedi.

Sarıtaş'ın Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu

Asıl Üyeler;

Ercüment Sarıtaş (Sarıtaş Çelik), Abdullah Çeker (Işık Plastik), Sinan Gider (Bant Boru), Ayşe Akşit (SAMM Teknoloji İletişim) ve Emre Taycı (Tayaş Gıda).

Yedek Üyeler;

Utku Çağatay Aksoy (AST Turkey Metal), Zeynep Ceyda Ecemiş (BİVA Birleşik Varlıklar MOB.), Serra Koyuncu (Petro Yağ ve Kimyasallar), Can Tekinalp (Tadım Gıda Maddeleri) ve Fatih Demir (Yücel Boru ve Profil Endüstri).

Denetim Kurulu Asıl Üyeler;

Ahmet Belgin (Belgin Madeni Yağlar) ve Abdurrahman Öz (Engin Metal).

Denetim Kurulu Yedek Üyeler;

Tansel Üçüncüoğlu (Aperam Paslanmaz Çelik) ve Mahir Engin (Engin Metal).

OSBÜK Asıl Üyeler;

Ercüment Sarıtaş, Abdullah Çeker, Emre Taycı, Ayşe Akşit.

OSBÜK Yedek Üyeler;

Sinan Gider, Zeynep Ceyda Ecemiş, Utku Çağatay Aksoy, Can Tekinalp.Oluşuyor.