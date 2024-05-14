GTO ve Kuveyt Türk Bankası’ndan Pos Paketi anlaşması

Kocaeli - Sühem Beyaz

Kuveyt Türk Bankası ile Gebze Ticaret Odası (GTO) arasında oda üyelerinin kullandığı pos cihazlarına yönelik, Pos Paketi anlaşması yapıldı.

Gebze Ticaret Odası tarafından üyelerimizin maliyetlerini düşürmek adına yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekledik diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Perakende ve Toptan Ticaret yapan üyelerimizin kullanmış olduğu pos cihazlarına yönelik bankalarımızla görüşmelerimize istinaden, en uygun teklifi veren Kuveyt Türk Bankası ile Pos Paketi Anlaşması yapıldığını söyledi. Aslantaş, oda üyelerine özel verilen oranların ayrıntılarına, Gebze Ticaret Odası’ndan ulaşabileceğini belirtti.