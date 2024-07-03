GTO yönetiminden Atabay Kimya’ya İSO 500 ziyareti

KOCAELİ (EKONOMİ)

Eczacı Ö. Kemalettin Atabay tarafından 1939 yılında İstanbul’da kurulan Atabay İlaç firması, ticari faaliyetlerine Beşeri İlaç ithal eden ve pazarlayan bir firma olarak başladı. 1940’lı yıllarda o zaman için çok önemli olan Sulfonamidli ilaçlar üretti, böylece beşeri ilaç endüstrisine girdi. 1954 yılında donanımlı modern bir tesis haline gelen Atabay İlaç firması, sulfonamidli tablet ilaçları yanında analjezik ilaçlar da üretti. Büyüyen firma 1967 yılında İstanbul Acıbadem’de bugünde faaliyette olan yerinde Atabay İlaç Fabrikasını kurdu. Beşeri ilaç üretimde hızlı ilerleme gösteren firma 1970 yılında beşeri ilaç etkin maddesi üretimine girdi. Beşeri ilaç etkin maddesi üretimi için Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de ham madde üretim tesisleri kuruldu. Tecrübeli ve teknik bir kadro tarafından yönetilen Atabay kuruluşları bugün İnsan ve Hayvan sağlığı için kaliteli ürünler üretmeye devam etmektedir. Ürünlerin Türkiye’de ve Dünya’da pazarlanması ve tanıtımı çok geniş bir satış ve pazarlama grubu tarafından ticari rekabet şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin en büyük 321’inci şirketi

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (İSO 500 - 2023) Araştırması sonuçlarına göre, Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. listeye ilk defa girerek Türkiye’nin en büyük 321. şirketi oldu. Ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren köklü ve güçlü kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze Ticaret Odası üyesi 70 firmanın yer almasından duyduğu memnuniyetle, bu listeye ilk defa giren üyelerinden ve Avrupa'nın tek Parasetamol hammadde üreticisi olan Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ziyaret gerçekleştirdi. Atabay Kimya Fabrika Direktörü Şahin Gürsel ve İşletme Müdürü Adil Kaya tarafından karşılanan heyete, işletmenin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.

“Hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, şu ifadeli kullandı: “Bölgemizin kalkınması için 25 bini aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz. Üretimin ve ihracatın büyük önem taşıdığından hareketle, kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması kurucuları, yöneticileri ve çalışanlarını İSO 500 listesinde yer almalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.”