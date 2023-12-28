GTO’da yılın son meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada son yılların tüm dünyada çok zorlu geçtiğini ve 2024 yılının tüm olumsuzlukların geride bırakıldığı bir yıl olmasını dilediklerini belirten GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Malumunuz son yıllarda salgınlar, savaşlar ve depremler gibi pek çok olumsuzluk yaşadık..Tüm bu yaşanan olayların küresel ticareti de derinden etkileyerek küresel bir ekonomik kriz oluşturduğu aşikâr… Hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zor günler geçirdik. Umut ediyoruz ki 2023 yılının sona ermesi ile yaşadığımız tüm zorlukları geride bırakır, 2024 yılında sağlık, huzur ve başarılı bir yıl geçiririz.” dedi.

"İhtiyacımız olan kalkınma"

Gaziantep Ticaret Odasının aralık ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendirmek için kürsüye gelen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ise ay başında TÜİK tarafından açıklanan İl Bazında 2022 Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinde Gaziantep’in rakamlarını değerlendirerek “Gaziantep 2022 yılında %4,6 büyüdü ve cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre 309 milyar 752 milyon 37 bin TL ile 9. Sırada yer alarak milli gelirden %2 pay aldı. Türkiye’nin büyümesine en fazla katkı sağlayan illerden biri olmaya devam ediyoruz.” dedi.

Büyümeden ziyade kalkınmaya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Özdurak, “Biz bu şehrin sadece ekonomisini konuşarak, üretimini, büyümesini, ihracatını geliştirerek kalkınmasını sağlayamayız. Belki GSYH büyür ama bu büyüme sığ bir büyüme olur, kalitesiz bir büyüme olur. O zaman da çocuklarımızı bu şehirde tutamayız. Doktoru, öğretmeni, mühendisi bu şehirde tutamayız. Dolayısıyla büyümeden ziyade ihtiyacımız olan kalkınma… Sürdürülebilir büyüme ile birlikte kalkınma için de çalışmak, eğitime, kültüre ve sanata çok daha fazla önem vermeliyiz.” diye ekledi.

"Kredi risk primimiz düşüş eğiliminde"

Konuşmasında makroekonomik göstergelerdeki düzelme eğiliminin ve hükumet yetkililerinin sıkı maliye ve para politikalarının kararlılıkla uygulanacağına ilişkin söylemlerinin Türkiye’nin CDS’ini (Kredi Risk Primi) de düşürdüğünü belirten Taner Özdurak, “Kredi risk primimiz düşüş eğiliminde. Bu önemli çünkü bir ülkenin CDS'i yüksek ise finansal kriz riski de yüksek demektir. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi, Şubat 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına geriledi. 275 baz puanda şu an CDS... Bu olumlu tablo da ekonomi yönetimince atılan doğru adımlar sonucunda elde edildi. Diliyoruz ki 2024 yılında ülkemiz adına çok daha olumlu tabloları konuşuruz.” İfadelerini kullandı.

"Gaziantep’te halı fuarı için hazırlıklara başladık"

Meclis konuşmasında 2024 yılında Gaziantep’te halı fuarı organize edecekleri bilgisini de paylaşan Özdurak, “2024 yılında Gaziantep’te halı fuarı yapacağımızı da sizlerin aracılığıyla dile getirelim. Biliyorsunuz pandemiden bu yana ilimizde halı fuarını yapamadık. 28 Mayıs 2024’te TÜYAP organizasyonunda halı fuarımızı açmak için hazırlıklara başladık. Dünya makine halısının üretim merkezi olan şehrimiz 28 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde halı fuarına ev sahipliği yapacak” dedi.