GTÜ Teknopark’tan yeşil geleceğe 250 fidanlık katkı

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark, her ay düzenlediği geleneksel “Çay Kahve Proje” etkinliğinde bu kez çevreci bir farkındalığa imza attı. Etkinliğin bu ayki teması “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Ağaç Dikme” olarak belirlendi.

Etkinlikte yaklaşık 250 fidan toprakla buluşturuldu. Teknopark kampüsü içerisinde bulunan drone park alanını meyve ağaçları yeşillendirildi. Katılımcılar kendi ağaçlarını bizzat dikerek etkinliğe bireysel katkı sundu. GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, “Teknolojiye ihtiyacımız olduğu kadar dünyaya da ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir teknoloji ancak sürdürülebilir bir doğa ile mümkün. Kampüsümüz bölgenin en yeşil alanı ve biz bu alanı daha da artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin kendi ağacını diktiği bu anlamlı etkinlik, hem çevreye hem de geleceğe bir katkı” ifadelerini kullandı.