GTÜ’lü öğrencilerden METU VTOL’23 Yarışması’nda başarı

EKONOMİ / KOCAELİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü (HUK) bünyesinde bulunan GTU-MERLİN Takımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenen “METU-VTOL” yarışmasında 19 takım arasından 4. sırada yarışı tamamladı.

Havacılık ve Uzay Kulübü’nün ilk defa katıldığı, bu yıl 7.si düzenlenen ve Amerikan havacılık şirketi Boeing sponsorluğundaki “METU-VTOL” yarışmasında GTU-MERLİN raporlama aşamasını birincilikle tamamlayıp finalist oldu ve finalde 4.'lük elde etti. Ayrıca GTU-MERLİN Takımı, 3 etaptan oluşan uluslararası yarışmanın ilk etabında en çok tur atan, ikinci etabın da ise görev gereği en çok su taşıyan iki takımdan biri olma başarısı gösterdi.

ODTÜ tarafından düzenlenen VTOL Yarışması’na GTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliğinden 3. sınıf öğrencisi Eren Kalyoncu, 2.sınıf öğrencileri Göktuğ Tozlu, Burak Akçay, 1.sınıf öğrencisi Kerim Selim Turan, GTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden 1.sınıf öğrencisi Semih Tiryakiol, Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinden 1.sınıf öğrencisi Ebeda Beşdok, Elektronik Mühendisliğinden 3.sınıf öğrencisi Hamza Hanedar, 2.sınıf öğrencisi Oğuzhan Dik, Bilgisayar Mühendisliğinden 2.sınıf öğrencisi Ahmet Acıkök, 1.sınıf öğrencisi Alperen Söylen, Fizik Bölümünden 4.sınıf öğrencisi Hacer İpek katılım gösterdi.