Güler, "Letonya ile ticaret hacmini geliştireceğiz"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle birlikte, Letonya Cumhuriyeti’nde bir dizi temas gerçekleştirdi. Temaslarda, TOBB Ticaret Borsaları Konseyi Başkanı Hüseyin Çevik, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük yer aldı.

TOBB heyeti temaslar kapsamında Letonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aigars Rostovskis ile bir araya geldi. Letonya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 90. kuruluş yıldönümünün de kutlandığı görüşmede, Letonya TSO’nun tarihi ve geleceğe yönelik vizyonu da paylaşıldı.

Letonya Ekonomi Bakanı Viktors Valainis ile görüşüldü

TOBB heyeti Letonya Ticaret ve Sanayi Odası temaslarının ardından Letonya Ekonomi Bakanı Viktors Valainis ile bir araya geldi. Görüşmeye TOBB heyetinin yanı sıra Eurochambres Başkan Yardımcıları Wouter Van Gulck ve Johu Romakkaniemi ile Ukrayna TSO Başkanı Gennadiy Chyzhykov da eşlik etti. Görüşmelerde Türkiye ve Letonya arasındaki karşılıklı ticaretin mevcut durumu, karşılıklı ticareti geliştirmek için izlenebilecek yollar üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmeler Letonya ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerine katkı sağlayacak Letonya temasları kapsamında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, TOBB heyeti olarak gerçekleştirdikleri görüşmelerde her iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütmek için atılacak adımları değerlendirdiklerini kaydetti. Görüşmelerde Eurochambres (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) yöneticilerinin de yer aldığını belirten Güler, toplantıların Türkiye ve Letonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.