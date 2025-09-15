"Gülnar kuş üzümünün tescili, değerini artıracaktır"

Yöresel üretimle kalkınma mümkün olduğuna dikkat çeken Ekmen, “Mersin’de peş peşe coğrafi tescil alan ürünlerimiz bizleri gururlandırıyor. Gülnar’ın Çukurasma, Tozkovan ve Üçoluk mahallelerinde yetişen kuş üzümü, aldığı coğrafi işaret tesciliyle hem Mersin’in tarım potansiyeline hem de üreticimizin emeğine değer kazandırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen tescil süreci, bölge çiftçisine umut olmuştur. Yöresel üretimin desteklenmesi ve bu yolla bölgenin kalkındırılmasına yönelik atılan adımları son derece kıymetli buluyorum. Tüketici açısından güven, üretici açısından ise gelir avantajı sağlayan bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerekiyor. Gülnar kuş üzümü artık yalnızca Gülnar’ın değil, Türkiye’nin de markasıdır. Üreticimizin alın teri değer kazandığı, emeğin karşılık bulduğu bir tarım politikası hepimiz için kazançtır” dedi.



Don felaketi tarımı vurdu, TARSİM yetersiz kaldı

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Ermiş Işık ile görüşen Ekmen, “Başkan Hacer Emiş Işık ile yaptığımız görüşme göstermiştir ki üreticiler, don felaketinden ciddi biçimde etkilenmiştir. Elma üretimi neredeyse yarı yarıya azalmış, badem ise oldukça sınırlı kalmış durumda. Don felaketinden en az etkilenen ürün Kuş üzümü olmuştur. Bu vesileyle belirtmek gerektir ki Tarsim’in sigorta poliçe bedeli ve zarar ödeme kriterleri gözden geçirmelidir. Çiftçinin erişebileceği ve zararını ödeyen bir sisteme ihtiyaç vardır. Öte yandan, Hacer başkanın ifade ettiği gibi sumak için de coğrafi işaret alınması üreticiye önemli katkı sağlayacaktır” dedi.



Büyükşehir belediyesine teşekkür

Yerel ürünlerin markalaşması gerektiğini vurgulayan Ekmen, “Mersin tarımın başkentidir, diyoruz. Bu iddiamızı, yerel ürünlerimize sahip çıkarak, onların markalaşma sürecini destekleyerek göstermek zorundayız. Coğrafi tescil, bu sürecin temel taşlarından biridir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çalışanlarına ve Gülnar Ziraat Odası Başkanı Sayın Hacer Emiş Işık destekleri için teşekkür ediyorum. Mersin için çalışan herkese yürekten teşekkürler” açıklamasında bulundu.